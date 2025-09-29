【今週】ほっともっと「カキフライ」、幸楽苑「担担麺」など秋グルメどしどし発売

ごきげんよう。いよいよ今週から10月がスタート！ 9月は連休が多くて、「あっという間だったな～」なんて感じた人もいるかもしれません。

気持ちを切り替えて、また調子を整えていきましょう！



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

150円お得なセットも！

幸楽苑「担担麺」「鶏白湯」10月1日～

幸楽苑は10月1日15時から、期間限定で「担担麺」と「鶏白湯らーめん」を発売します。いずれも790円。それぞれ70～150円お得なセットメニューも用意されています。

担担麺は、白胡麻のコクと香りに、特性赤マー油の辛さと山椒の程よい辛さを加えた麻辣仕立てで、粗挽きそぼろとナッツが食感のアクセントになっています。

鶏白湯らーめんは、鶏の旨みとコクがありながらも、サラッと軽やかな口当たりに仕上げた一品。具材として蒸し鶏、味玉、水菜がトッピングされています。

・150円お得なセットも！ 幸楽苑「担担麺」と「鶏白湯らーめん」

松のや×日ハム 国産豚を使用した

「丸太ヒレかつ定食」10月1日～

松のやは10月1日15時から、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食」（1090円）をはじめとした“丸太ヒレかつ”各種を発売します。

北の大地で育った国産豚を使用し、希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出してサクッと香ばしく仕上げたという一品です。柔らかくジューシーな食感が特徴で、紅塩や卓上ソースとともに味わうことができます。

定食、丼、単品と幅広いラインアップが用意されており、ダブルサイズやロースかつとの盛り合わせもあります。

・これぞヒレ！ 松のや、日ハムコラボ国産豚の「丸太ヒレかつ」柔らかジューシー

ミスドに台湾グルメ！

「やわらか煮豚麺」など3品が登場

ミスタードーナツは「ミスドゴハン」シリーズの期間限定「飲茶」3種を、10月1日から発売します。

ミスタードーナツでは、ドーナツ以外の食事メニューとして「ミスドゴハン」を展開しています。今回は飲茶から台湾屋台グルメ風の新メニュー。

定番メニュー「汁そば」の細麺を使用しつつ、具材やスープこだわったという、「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3品が登場します。いずれも693円。

・ミスドに台湾グルメ！「やわらか煮豚麺」「ピリ辛豆乳野菜麺」など3品が登場

お待ちかね！なか卯から

冬の定番「温たま担々うどん」

丼ぶりや京風うどんを提供する「なか卯」は、10月1日11時から「温たま担々うどん」を販売します。小520円、並660円、大760円。

なか卯特製の担々スープを使った「担々うどん」に、まろやかな温たまをのせた一品です。ゴマペーストの香ばしさとコク、ラー油の辛味が効いたスープに、肉味噌の甘辛さが加わり、そこへ温たまのまろやかさが調和するんだとか。

・なか卯に「担々うどん」の季節！今年は「温たま」アレンジでまろやかに

牡蠣の季節！ほっともっと

580円から「カキフライ弁当」10月1日～

持ち帰り弁当のほっともっとは10月1日より「カキフェス」第一弾として、期間限定の「カキフライシリーズ」を発売します。

この時期の定番である牡蠣を使用したメニューを展開。クリーミーで旨みが凝縮された牡蠣をサクッとした衣で包み込んだカキフライを様々なスタイルで用意します。



第一弾では、フライソースやレモン果汁、具材感のあるタルタルソースとともに味わえる「4コ入りカキフライ弁当」、ボリュームたっぷりの「6コ入りカキフライ弁当」、ナポリタンを組み合わせた「3コ入りカキフライ弁当」、手頃な価格の「カキフライのりタル弁当」がそろいます

・ほっともっと「カキフライ弁当」580円から登場！待ってました！

冬の人気！ほっかほっか亭

「牛すき焼弁当」10月1日～

ほっかほっか亭は10月1日より、冬の人気ナンバーワンメニュー「牛すき焼弁当」（940円）を発売します。

今年の牛すき焼は、やわらかく食べやすい穀物飼育の牛バラ肉を使い、白菜やたまねぎ、とうふ、しらたきに加えて讃岐うどんを合わせた食べ応えのある内容です。

本醸造濃口しょうゆと淡口しょうゆを使った甘口の割下が具材の味を引き立て、ごはんが進む味わいに仕上げたといいます。



・肉1.5倍も！ほっかほっか亭、冬の人気「牛すき焼弁当」が帰って来た

ごはんおかわり無料

やよい軒に「かきフライ定食」10月2日～

定食レストラン「やよい軒」は、旬の味覚である「かきフライ」を使った定食と御膳10月2日より発売します。

かきフライはクリーミーで濃厚な旨みが特徴で、薄い衣で揚げることでサクッとした食感が堪能できるといいます。

ラインアップは、かきフライを堪能できる「かきフライ定食（4個）」と「かきフライ定食（6個）」、エビフライやアジフライも盛り合わせた「かきフライミックス定食」、さらに牛肉のすき焼き小鉢など4種の小鉢を組み合わせた「かきフライ御膳」がそろいます。

・やよい軒「かきフライ定食」、ごはんおかわり無料で嬉しい！