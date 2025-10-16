このページの本文へ

「ドデカチーズメンチバーガー」も

【本日】コメダ珈琲店「ドデカメンチバーガー」発売！バンズからはみ出るボリューム

2025年10月16日 09時40分更新

文● ASCII

　コメダ珈琲店は、数量限定商品「ドデカメンチバーガー」と「ドデカチーズメンチバーガー」を本日10月16日より発売します。

▲ドデカメンチバーガー
　890円～960円（店舗により価格が異なる）

　存在感を放つ“ドデカメンチ”を、コメダ特製の濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズでサンドした一品。

　コメダのバンズは大きなサイズでも有名ですが、このドデカメンチは、そのバンズからもはみ出てしまうのどのボリュームなんだとか。豚肉と玉ねぎのシンプルな組み合わせの中種をサクサクの衣で包み込み、噛み応えあるジューシーなメンチに仕上げたといいます。

▲ドデカチーズメンチバーガー
　970円～1040円（店舗により価格が異なる）

　ドデカメンチに、デミグラスソースと、チェダースライスチーズ、とろ～りとろけるチェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせた一品。

　ジューシーなドデカメンチと、チーズのコク深い味わいが絶妙に絡み合い、食べ進めるごとに“ド級のチーズ感”を楽しめるとうたいます。


※2商品とも、辛子マヨネーズを使用（辛子抜きにも変更可能）

※記事中の価格は税込み

