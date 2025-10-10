「厚切り肉」食べ放題！“上カルビ”や“ハラミ”を厚切りで！さらに、寿司もタベホ

すたみな太郎は「すたみな厚切り焼肉フェア」開催中

すたみな太郎は、カルビ、ロース、ハラミなど各種焼肉を“厚切りカット”で提供する「すたみな厚切り焼肉フェア」を店舗限定で開催中です。

厚切り焼きにフェア開催中！

「すたみな太郎」は、焼肉・寿司・スイーツ食べ放題のレストランチェーンです。

開催中の「すたみな厚切り焼肉フェア」では、各種厚切り焼肉を食べ放題メニューとして用意します。単純に厚切りにしただけではなく、マッチするタレ、ベストな食感をイメージし、カット方法などにこだわった“厚切りカット”とうたいます。

すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎NEXT店舗、喰喰店舗は本フェア対象外。

＜食べ放題メニュー例＞

▲厚切り上カルビ（ディナー限定）

厚切りで食べ応え抜群の上カルビ。オリジナルの辛みそダレが肉の旨みを引き立て、ご飯に合う味わいなんだとか。

▲厚切りロース(土日祝ランチ＆ディナー限定)

噛むほどに甘みが広がるという厚切りロース。特製醤油だれの香ばしさがロースの旨味を包み込むそうですよ。

▲厚切りハラミ～店内手切り～（ディナー限定）

店内手切りの厚切りハラミ。厚切りならではのジューシー感が楽しめるそうです。

▲厚切り中落ちカルビ～店内手切り～（ディナー限定）

希少部位の人気焼肉、中落カルビを、店内手切りにより食感と肉の旨味を最大限引き出したとうたいます。

▲厚切りサムギョプサル（土日祝ランチ＆ディナー限定）

厚切りのジューシーさが特徴。香ばしく焼くことで、脂の旨みもろとも楽しめるんだとか。キムチ、辛みそ、野菜と一緒にいただけます。



なお、下記一部の店舗では、厚切りロース(土日祝ランチ＆ディナー)、厚切り上カルビ(ディナー)、厚切りハラミ(ディナー)のみの提供です。



《八千代緑ケ丘店、長岡店、羽島店、可児店、静岡西店、愛知川店、寝屋川店、姫路網干店、加古川店、鳥取店、荒尾店》

お近くの店舗をチェック！

フェア期間中は厚切り焼肉をはじめ、通常提供の焼肉、寿司、カレー、スイーツなども食べ放題できます。

すたみな太郎の食べ放題の利用時間は90分で設定されていることが多いですが、時間帯や店舗により異なる場合があります。利用料金は店舗ごとに異なるため、気になる人は利用料金詳細を確認してみてください。



食欲の秋にぴったりの厚切りに肉を思う存分堪能したいですね！