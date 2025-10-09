このページの本文へ

特別クーポンを10月10日～配布

ガスト33％オフ祭り！チーズインハンバーグは最安なんと469円

2025年10月09日 17時20分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

33％オフ祭りが再び！

　ファミリーレストランの「ガスト」は、10月10日から「33％OFF特別クーポン」キャンペーンを開催します。

　生誕33周年記念企画として、今年6月に実施した施時した同キャンペーンの第2弾。ガストの人気メニュー10品を対象にした33％OFFクーポンが、アプリをはじめ様々な媒体で配布され、10月10日～26日の期間利用できます。

＜クーポン配布媒体＞
すかいらーくアプリ／ガスト公式X（ @gusto_official ）／すかいらーく公式Instagram／新聞折り込みチラシ

＜対象メニュー例＞

▲チーズINハンバーグ
【通常価格】700〜800円
【クーポン価格】469〜536円

▲鉄板ハンバーグミックスグリル
【通常価格】840〜940円
【クーポン価格】562〜629円

▲チキテキスパイス焼き
【通常価格】790〜990円
【クーポン価格】529〜663円

▲マルゲリータピザ
【通常価格】790〜840円
【クーポン価格】529〜562円

▲うな重（吸い物・漬物付き）
【通常価格】1,490円
【クーポン価格】998円

▲から好し定食（4個）
【通常価格】840〜990円
【クーポン価格】562〜663円

　33％は大きい！ ガストを利用する際はクーポンをチェックしてみましょう！

※価格は店舗により異なる
※記事中の価格は税込み

