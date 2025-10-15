カップヌードル、「ペルー」料理をアレンジした新作！濃厚なパンチに期待

日清食品は、カップ麺「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」を10月27日から全国で発売します。254円。

カップヌードルが「ペルー」の料理アレンジ

"世界のおいしいを、お届け!" がコンセプトの「世界のカップヌードル」シリーズの新商品。今回、"世界一の美食の国" ともいわれているぺルーの名物料理がテーマです。

「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」は、鶏肉を黄色唐辛子や香味野菜、牛乳などと一緒に煮込み、オリーブを添えてごはんと一緒に食べる伝統的なペルー料理「アヒ・デ・ガジーナ」を、カップヌードル流にアレンジした一杯。

チキンのうまみを濃縮したクリーミーなスープに、ニンニクやパプリカなどを加えることで、濃厚かつパンチのある一杯に仕上げたといいます。黄色唐辛子とオリーブの芳醇な風味がアクセントとなり、エキゾチックさが際立つ味わいなんだとか。

麺はつるみのある少し太めの麺を採用し、具材には、"白謎肉" (味付鶏ミンチ)他、たまご、ニンジンを使用しています。

ニンニクがきいたパンチある一杯に期待

見た目はシチューのようですが、ニンニクのパンチがきいていて、「エキゾチックな味」に仕上がっているとのことで、いつものカップヌードルからは味が想像できません。

あまりなじみのないペルー料理をテーマにしているだけに、「どんな味だろう」とワクワクしちゃいますね。「アヒ・デ・ガジーナ」がご飯と一緒に食べるので、家でご飯を用意しておいてもいいかも！

※記事中の価格は税込み