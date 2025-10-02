マクドナルド新作「三角チョコパイ いちごミルク味」“とちおとめ”を使用した季節メニュー

マクドナルドは、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズとして、新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と定番「三角チョコパイ 黒」を10月8日から発売します。

今年の新作は「三角チョコパイ いちごミルク味」

三角形のフォルムの「三角チョコパイ」は2007年の発売以来、秋冬の季節限定のホットスイーツとして定着しています。今回、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が見た目にも華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」が新登場。

▲三角チョコパイ いちごミルク味 190円～

「三角チョコパイ」の特徴は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地。そこに、“とろ～り”としたクリームが合わさることで、絶妙なハーモニーが楽しめます。



新作の「三角チョコパイ いちごミルク味」は、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーを合わせて、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えています。これまでにない新しい食感もポイントなんだとか。10月下旬まで販売。

▲三角チョコパイ 黒 170円～

アーモンドの食感が楽しめるとろ～りチョコクリームを、サクサクのパイ生地で包んだ、季節の定番人気商品です。2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルしています。今期は12月下旬まで販売。

いずれも、うさぎをモチーフにした数量限定パッケージで商品を提供。「三角チョコパイ いちごミルク味」は白うさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎのイラストがあしらわれています。

秋冬のお楽しみ！

三角チョコパイが登場すると、いよいよ本格的な秋がスタートした気分になります。9月はまだ夏の気分が続いていたけど、最近ようやく気温も落ち着いてきましたね。



トロ～リ温かいホットパイで、秋冬気分を楽しんじゃいましょう！

※価格は店舗によって異なることがある

※記事中の価格は税込