【今週】松屋の「うまトマ」がとんかつに？／丸亀製麺に新作「肉盛り」／ほっともっと牡蠣づくし弁当

ごきげんよう。いよいよ今週から10月がスタート！ 9月は連休が多くて、「あっという間だったな～」なんて感じた人もいるかもしれません。

気持ちを切り替えて、また調子を整えていきましょう！



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

カレーなのに低糖質

「カップヌードルPRO」カレー 10月6日

日清食品は「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー」（279円）を10月6日に全国で発売します。

定番の「カップヌードル カレー」のまろやかで濃厚なおいしさはそのままに、麺に食物繊維をたっぷり練り込み、糖質を50％オフに。さらに、たんぱく質も強化されています。"カレーなのに低糖質"を実現。

・嬉しい！「カップヌードルPRO」に「カレー」が追加！おいしさそのままで低糖質

今年は肉が厚切りに！ 松屋

「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」10月7日～

牛めしの「松屋」では、10月7日10時より「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」（980円）を販売します。

今年は使用するお肉を“厚切り豚カルビ”にリニューアル。噛むほどに旨みがあふれるお肉と、とろけるような食感の茄子やしんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピーマンなど、盛りだくさんの具材でおなかも心も満たされる満足感たっぷりの一品に仕上がったといいます。



濃厚な辛味噌ダレはご飯との相性抜群で、一度食べればついついお箸がすすんじゃうんだとか。



・【松屋】今年は「厚切り豚カルビ」に！ 秋の定番“茄子味噌炒め”がリニューアル

まったく新しい新定番ビール

「キリングッドエール」10月7日～

キリンビールは「キリングッドエール」を10月7日より全国で定番発売します。アルコール分は5％、市場想定価格は350ml缶253円前後、500ml缶330円前後です。

同社は2024年4月に、「キリン一番搾り生ビール」と並ぶスタンダードビールとして「キリンビール 晴れ風」を発売しました。今回新しく登場する「キリングッドエール」は、「一番搾り」「晴れ風」に次ぐ第3の柱とされていて、“ビール市場に新たな価値を提案する、まったく新しいキリンビール”の役割をにないます。

・キリンの第3の柱「グッドエール」は“みかんの香り”！まったく新しい定番ビール

8種具材の食べ応え！丸亀製麺

「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」10月7日～

讃岐うどんチェーン丸亀製麺は、10月7日より全国の店舗で「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」を期間限定で発売します。並890円、大1070円、得1250円。

去年登場した「旨辛 肉盛りまぜ玉うどん」を進化させたメニューで、

今回は、前回の6種具材から具材を8種に増やしてリニューアル。

豚肉と玉ねぎの旨辛炒め、肉そぼろ入りのニラともやし、濃厚な卵黄、海苔、刻みニンニクなど8種の具材を合わせた新作で、にんにく香る旨辛ぶっかけだしが全体をまとめます。うどんとの相性を考え、かつおの粉末を加えて仕上げています。

・旨辛肉盛り！丸亀製麺に「ニラ玉ぶっかけうどん」8種具材が豪快

バーグの中からチーズがトロ～

すき家「チーズインハンバーグカレー」10月7日～

牛丼チェーン「すき家」は、「チーズインハンバーグカレー」各種を10月7日9時から発売します。

モッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを中に閉じ込めたハンバーグを、すき家のカレーにのせた新作で、ハンバーグは牛と豚の合い挽き肉を使用し、厚みがありジューシーな食感が特徴。割ると、中からチーズがとろけ出てくるんだとか。

仕上げに、ニンニクがほんのり香るホワイトソースをかけており、肉々しいハンバーグとコクのあるチーズ、そしてソースがカレーと絶妙に調和した、贅沢な味わいに仕上がっているとのことです。

・割って歓喜！すき家の「チーズインハンバーグカレー」サイズはメガ～ミニ盛りまで

最高では！とんかつの松のやに

「うまトマロースかつ定食」爆誕！！10月8日～

松屋フーズが運営するとんかつ専門店「松のや」では「うまトマロースかつ定食」（980円）などシリーズ各種を10月8日15時より発売する。

系列である牛めしチェーン「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”とコラボレーションした商品。



店舗で丁寧にパン粉付けしサクッと揚げたロースかつに、トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースをかけており、ロースカツと絡み合い、相性良好のメニュー。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらなくなってしまうとか。



・最高では！「うまトマロースかつ定食」爆誕！！松屋の味がとんかつに

これはズルイ！牡蠣×カキフライの

「牡蠣づくし弁当」ほっともっとで 10月8日～

ほっともっとは10月8日から、数量限定で「牡蠣づくし弁当」（1090円）を発売します。

牡蠣を使ったメニューが続々と登場する「カキフェス」第2弾の商品で、ふっくらと蒸した牡蠣を甘めの醤油ダレで味付けした「コクうま牡蠣」と、ジューシーに揚げた「カキフライ」を一度に味わえる内容です。

副菜にはさつまいも、だし巻き玉子、キンピラなどが添えられ、ちょっとした贅沢気分が味わえるとうたいます。

・これはズルイ！牡蠣×カキフライの「W盛り」弁当、これぞ季節の味覚

夜マック限定

肉厚ビーフの「トリプル」が復活 10月8日～

マクドナルドは「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を10月8日～21日の2週間限定で販売します。17時以降の夜マックの時間帯限定。価格は単品820円～、セット1120円～です（価格が異なる店舗がある）。

肉厚の100％ビーフパティを使用した定番メニュー「サムライマック」のパティを3枚にした商品で、香ばしく焼き上げられたビーフパティ3枚に、コクのあるチェダーチーズを3枚加え、けしの実を使用したバンズでサンドし、ボリュームと満足感抜群をのバーガーに仕上げたといいます。



にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい「炙り醤油風のソース」が、ボリューム満点の肉のうま味を引き立てており、思わずやみつきになる味わいなんだとか。

・ヘヴィー級復活！マクドナルド「トリプル肉厚ビーフ」が帰ってくる！2週間限定だ

マクドナルド「三角チョコパイ」の季節！

今年の新作はいちごミルク味 10月8日～

マクドナルドは、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズとして、新作「三角チョコパイ いちごミルク味」（190円）と定番「三角チョコパイ 黒」（170円）を10月8日から発売します。

新作の「三角チョコパイ いちごミルク味」は、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーを合わせて、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えています。これまでにない新しい食感もポイントなんだとか。

・マクドナルド新作「三角チョコパイ いちごミルク味」“とちおとめ”を使用した季節メニュー

びっくりドンキーのハンバーガーが巨大化

「ガリバーバーグディッシュ」10月8日～

ハンバーガーチェーン「びっくりドンキー」は、10月8日から、人気メニューを「ガリバー化（増量）」する「今年もガリバー！」フェアを開催します。

9回目を迎える今回は、定番のガリバーバーグやガリバーサラダに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たに「ガリバー化」され、過去最多のラインアップで展開されます。

「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ。注目は、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」です。

・400gの重量級「ガリバーバーグ」が今年も！ びくドンで過去最多のラインナップ

ケンタ520円お得な「感謝祭パック」！

人気メニューが詰まってお値打ち 10月8日～

ケンタッキーフライドチキンは10月8日～28日までの期間限定で、「ファン感謝祭パック」（990円）を販売します。



「オリジナルチキン」3ピースに、「カーネルクリスピー」「ビスケット」が詰まった内容で、通常積上げ価格1510円のところ、520円お得です。

オリジナルチキンは11種類のハーブ＆スパイスを使用したKFCの看板チキン。カーネルクリスピーは、にんにく醤油の風味とサクサク食感が人気のサイドメニュー。さらに、バター風味のしっとりふんわりとした生地が魅力のビスケットを一緒に楽しめます。

・ケンタ520円お得な「感謝祭パック」！チキン、ビスケット、カーネルクリスピーも