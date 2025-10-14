辛さ爆発！ファミマで売っている「味仙 エイリアン」は辛いけど中毒的なうまさあり

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。辛いもの大好き。今回は、ファミリーマートに先週から登場している「味仙 激辛台湾ラーメン エイリアン」を食べてみました。
味仙の裏メニューを再現した激辛「エイリアン」
ファミリーマートはプライベートブランド「ファミマル」において、名古屋の人気中国台湾料理「味仙本店」が監修したカップ麺、「味仙本店監修 台湾ラーメン」を販売しています。10月7日から新しく、同シリーズとなる「味仙 激辛台湾ラーメン エイリアン」を販売開始しました。
■「味仙 激辛台湾ラーメン エイリアン」（ファミマル）
メーカー：日清食品
価格：288円
味仙というと、名古屋名物である辛みがきいた「台湾ラーメン」で知られています。エイリアンは「味仙本店」の裏メニューである激辛の「エイリアン」を再現したのだとか。
なお、今年10月に東京・渋谷に「矢場味仙」が出店したということで話題になっていますが、同じ味仙ブランドでありつつ、「矢場味仙」とカップ麺を監修した「味仙本店」はどうやら別のようですよ。
特製の香味油で仕上げます。
ひき肉とニラが具材にたっぷり。ちゃんと台湾ラーメンらしい雰囲気です。
すすった瞬間からしっかり辛い。醤油ベースのスープには、ニンニクの風味と唐辛子がしっかりときいていて、後味にも痛烈と表現していいほどの刺激が残ります。
しかし、同時にうまい！ ポークエキスでうまみをしっかり表現しているようで、「辛い」だけではなく、飛び込んでくるヤミツキのうまみがたまらない！
攻めた辛さでクセになる！
辛さレベルは日清の表記で、5段階中の5。MAXの辛さにふさわしく、食べているうちに喉やお腹がヒリヒリと熱くなってきます。ですので、辛さが苦手な人には当然オススメできません（そんな人は手にとらないと思いますが）。
だけど、ある程度辛さが得意な人であればご褒美と感じられる辛ウマに仕上がっているのではないでしょうか。「辛すぎ～」と悲鳴をあげる手前くらいの攻めた刺激が絶妙で、わたしは正直、スープまで飲み干したくなりました！
これから気温が下がる日にもぴったりなヤミツキ辛うまです。※辛さの感じ方は個人差があります。
※記事中の価格は税込み