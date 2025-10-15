ボリューム満点！セブンに「よくばりミックス」が登場！え、チキンカツまで入っている

セブン-イレブンはサンドイッチ新商品「よくばりミックス」を10月22日から全国で順次発売します。
チキン×ベーコン×チキンカツをあわせた
「よくばりミックス」10月22日～
人気のサンドイッチを贅沢に組み合わせた新作。
▲よくばりミックス 496円
（販売エリア：福島県・関西・沖縄県を除く全国）
照り焼きチキン・たまご・ベーコンレタス＆トマト・チキンカツといった定番人気の具材を盛り込んだ、ボリュームたっぷりの仕立て。食べ応えにもこだわり、ガッツリ派のニーズに応えたとしています。
なお、ボリューム感だけではなく、チルドでも旨みがしっかり感じられるショルダーベーコンや、ジューシーなチキンカツを使用するなど、一つ一つの素材もこだわっているため、どの具材も上質なサンドイッチの味わいを楽しめるといいます。
約500円だけどこれだけで満足
とにかく盛り盛りで、ズシリとした重量感ごと楽しめそうなサンドイッチ。筆者の経験として「コンビニのサンドイッチはおいしいけどボリューム感がイマイチ」というイメージがあるので、ひとつで満足できるサンドイッチはありがたいです。
約500円とサンドイッチとしてはちょっとお高く感じますが、しっかりお腹にたまるならコスパは悪くない気がします。
※記事中の価格は税込み