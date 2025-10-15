このページの本文へ

10月22日から順次発売

ボリューム満点！セブンに「よくばりミックス」が登場！え、チキンカツまで入っている

2025年10月15日 11時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

ボリューミーでおいしそう！

　セブン-イレブンはサンドイッチ新商品「よくばりミックス」を10月22日から全国で順次発売します。

チキン×ベーコン×チキンカツをあわせた
「よくばりミックス」10月22日～

　人気のサンドイッチを贅沢に組み合わせた新作。

▲よくばりミックス　496円
（販売エリア：福島県・関西・沖縄県を除く全国）

　照り焼きチキン・たまご・ベーコンレタス＆トマト・チキンカツといった定番人気の具材を盛り込んだ、ボリュームたっぷりの仕立て。食べ応えにもこだわり、ガッツリ派のニーズに応えたとしています。

　なお、ボリューム感だけではなく、チルドでも旨みがしっかり感じられるショルダーベーコンや、ジューシーなチキンカツを使用するなど、一つ一つの素材もこだわっているため、どの具材も上質なサンドイッチの味わいを楽しめるといいます。

約500円だけどこれだけで満足

　とにかく盛り盛りで、ズシリとした重量感ごと楽しめそうなサンドイッチ。筆者の経験として「コンビニのサンドイッチはおいしいけどボリューム感がイマイチ」というイメージがあるので、ひとつで満足できるサンドイッチはありがたいです。

　約500円とサンドイッチとしてはちょっとお高く感じますが、しっかりお腹にたまるならコスパは悪くない気がします。

※記事中の価格は税込み

