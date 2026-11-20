ファミリーマートは12月1日より、人気ラーメンチェーン「丸源ラーメン」が監修した「肉そば」と「熟成醤油 チャーハン」を発売します。北海道を除く全国の店舗が対象です。

丸源ラーメンの看板メニュー「肉そば」が登場！

今回登場するのは、丸源ラーメンの看板商品「肉そば」と、肉そばとの相性を考えた「熟成醤油 チャーハン」の2品。



東海テレビの人気番組「スイッチ！」とのコラボレーション企画として発売されます。

▲丸源ラーメン監修 肉そば（646円）

発売日：12月1日

発売地域：全国（北海道除く）



熟成醤油や丸大豆醤油など複数の醤油をブレンドしたスープに、豚香油や背脂を加えて旨みとコクを出しています。



柔らかく仕上げた豚肉の旨みがスープに溶け出し、柚子こしょうおろしが後味を引き締める一杯です。

▲丸源ラーメン監修 熟成醤油 チャーハン（198円）

発売日：12月1日

発売地域：全国（北海道除く）



12カ月以上熟成させた醤油を使用したチャーハンのおむすびです。



醤油の旨みやコク、キレに加え、ニンニクや中華だしを使い、肉そばとも相性のよい味わいに仕上げています。

人気パティスリー監修のスイーツも登場！

また、丸源ラーメンコラボ商品に先駆けて名古屋の人気パティスリー「フォルテシモ アッシュ」が監修した2品も発売されます。こちらは東海・北陸エリアの一部店舗での販売です。

▲フォルテシモ アッシュ監修 能登の塩を使ったキャラメルエクレア 268円

発売日：11月24日

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県の一部、静岡県の一部、富山県、石川県、福井県

フォルテシモ アッシュの辻口博啓シェフが監修したエクレアです。コクのあるミルクキャラメルクリームを注入し、表面をチョコでコーティング。

辻口シェフの地元・石川県の能登の塩とカラメルをトッピングし、甘みと塩味を組み合わせています。

▲フォルテシモ アッシュ監修 ショコラバーとキャラメル＆ミルクのクロワッサン 185円

発売日：11月24日

発売地域：愛知県、岐阜県、三重県の一部、静岡県の一部、富山県、石川県、福井県

クロワッサンにミルクとキャラメルの2種類のホイップを入れた菓子パンです。片方にはショコラバーを入れ、もう片方にはチョコをコーティングしています。

丸源ラーメンの「肉そば」に注目！

丸源ラーメンの看板メニュー「肉そば」がファミマに登場するとは。ファンにはうれしいですね。「熟成醤油 チャーハン」も気になります。一緒に買って、おうちで丸源気分を味わってみては。

スイーツ2品

・発売日：2026年11月24日

丸源ラーメン監修商品2品

・発売日：2026年12月1日

※価格は税込み表記です。