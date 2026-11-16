ファミからが実質12円に!? 揚げ物2個買いで「96円引き」クーポンがもらえる

ファミリーマートは11月17日から、全国の店舗で「ファミマのブラック“フライ”デー」キャンペーンを開催します。

ファミマのブラックフライデーで

揚げ物・惣菜がおトクになるキャンペーン開催

期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜を2個購入するごとに、次回の買い物で使える96円引きのレシートクーポンを進呈します。

クーポンの対象は、ファミチキやファミからをはじめとするレジ横ケース内の揚げ物・お惣菜全品です。

昨年は「ファミから」のみが対象でしたが、今年は対象商品を拡大しました。例えば、税込108円の「ファミから」は、クーポンを使うと12円で購入できます。

クーポンの発券期間は11月17日～30日、利用期間は11月17日～12月7日です。他のセール・割引券・引換券との併用はできません。また、商品によっては地域や店舗により取り扱いがない場合があります。

対象商品の一例は以下のとおりです。

▲ファミチキ 248円

▲クリスピーチキン（プレーン） 198円

▲ファミコロ（サクッと衣の牛肉コロッケ） 120円

▲からアゲ串 180円

▲ビッグ焼きとりもも塩 198円

▲ファミから（醤油）1個 108円

▲ファミから（塩）1個 108円

■ファミマのブラック“フライ”デー キャンペーン情報

内容：レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに、次回の買い物でレジ横ケース内の揚げ物・惣菜に使える「96（クロ）円引き」レシートクーポンをプレゼント

クーポン発券期間：11月17日～30日

クーポン利用期間：11月17日～12月7日

次の買い物で揚げ物がおトクに！

2個購入するごとに96円引きクーポンがもらえます！



ファミチキやコロッケ、からあげなど、揚げ物・お惣菜をまとめて買うならありがたいオトク度が高いキャンペーンです。



気になる商品を組み合わせて2個買いしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月17日

・発券終了日：2026年11月30日

・クーポン利用終了日：2026年12月7日

※価格は税込み表記です。