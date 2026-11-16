ファミからが実質12円に!? 揚げ物2個買いで「96円引き」クーポンがもらえる

ファミリーマートは11月17日から、全国の店舗で「ファミマのブラック“フライ”デー」キャンペーンを開催します。
ファミマのブラックフライデーで
揚げ物・惣菜がおトクになるキャンペーン開催
期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜を2個購入するごとに、次回の買い物で使える96円引きのレシートクーポンを進呈します。
クーポンの対象は、ファミチキやファミからをはじめとするレジ横ケース内の揚げ物・お惣菜全品です。
昨年は「ファミから」のみが対象でしたが、今年は対象商品を拡大しました。例えば、税込108円の「ファミから」は、クーポンを使うと12円で購入できます。
クーポンの発券期間は11月17日～30日、利用期間は11月17日～12月7日です。他のセール・割引券・引換券との併用はできません。また、商品によっては地域や店舗により取り扱いがない場合があります。
対象商品の一例は以下のとおりです。
▲ファミチキ 248円
▲クリスピーチキン（プレーン） 198円
▲ファミコロ（サクッと衣の牛肉コロッケ） 120円
▲からアゲ串 180円
▲ビッグ焼きとりもも塩 198円
▲ファミから（醤油）1個 108円
▲ファミから（塩）1個 108円
■ファミマのブラック“フライ”デー キャンペーン情報
内容：レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに、次回の買い物でレジ横ケース内の揚げ物・惣菜に使える「96（クロ）円引き」レシートクーポンをプレゼント
クーポン発券期間：11月17日～30日
クーポン利用期間：11月17日～12月7日
次の買い物で揚げ物がおトクに！
2個購入するごとに96円引きクーポンがもらえます！
ファミチキやコロッケ、からあげなど、揚げ物・お惣菜をまとめて買うならありがたいオトク度が高いキャンペーンです。
気になる商品を組み合わせて2個買いしてみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月17日
・発券終了日：2026年11月30日
・クーポン利用終了日：2026年12月7日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります