人気の「ラムしゃぶ食べ放題」2969円～復活！ 麻辣湯まで食べ放題【しゃぶ葉】

しゃぶ葉は11月19日より、「ラムしゃぶ麻辣湯」フェアを開催します。



昨年約60万食を販売したラムしゃぶと麻辣湯だしの組み合わせが、具材をさらに充実させて復活します。

昨年約60万食販売の「ラムしゃぶ麻辣湯」復活！

ランチは2969円から

今回のフェアでは、ラムしゃぶ食べ放題に加え、麻辣湯専門店でも人気の具材が食べ放題に。辛さやしびれを自分好みに調整できる「麻辣湯だし」も登場します。



「ラムしゃぶ食べ放題コース」と「ラムしゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース」では、麻辣湯だしを無料で選べます。

■ラムしゃぶ食べ放題コース

・平日ランチ：2969円

・平日ディナー：3629円



■ラムしゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース

・平日ランチ：3959円

・平日ディナー：4619円



※上記は大人料金。60歳以上は330円引き

※小学生1099円、幼児無料

※土日祝は220円増（一部店舗では330円増）

フェアは全国のしゃぶ葉で実施し、2027年1月中旬までを予定しています。

ラム肉もブンモジャもエビも！ 麻辣湯の具材まで食べ放題

食べ放題の中身をチェックしていきましょう。

ラム肉はニュージーランド産・オーストラリア産の薄切り肉を使用。店舗で塊肉から手切りして提供します。20種類以上の野菜と一緒に楽しめます。

無料で選べる「麻辣湯だし」は、鶏と豚のまろやかな白湯スープをベースに、花椒油をアクセントに加えたもの。

そのままならマイルドな味わいですが、薬味コーナーの「麻辣醤だれ」と「麻辣油」を加えることで、辛さやしびれを調整できます。

さらに本格的な味わいを楽しみたい人向けに、「薬膳風麻辣湯だしセット」（＋165円）も用意されています。

▲薬膳風麻辣湯だしセット（＋165円）



具材も充実！ もちもち食感の春雨の一種「ブンモジャ」や、中の魚卵がプチッとはじける「紅白団子」に加え、新たに「ハーブシュリンプ」「揚げ湯葉」「牛すじ麺」が登場します。

ハーブシュリンプはプリプリのバナメイエビ、牛すじ麺は牛すじのような弾力が特徴の麺です。



これらの具材はラムしゃぶコース以上で食べ放題。その他のコースでも一部の具材を有料で注文できます。

ラムしゃぶだけでもうれしいのに、麻辣湯まで！

ラムしゃぶが食べ放題というだけでもうれしいのに、今話題の麻辣湯まで楽しめるとは！



しかも、麻辣湯だしを選ぶかどうかも自由。いつものしゃぶしゃぶを楽しむのもよし、ブンモジャやエビをたっぷり入れて自分好みの麻辣湯を作るのもよし。



楽しみ方が広がりますね！



・開始日：2026年11月19日

・終了日：2027年1月中旬（予定）

※価格は税込み表記です。