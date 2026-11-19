ステーキレストラン「ステーキのどん」は、11月30日まで「どんデビュー割」クーポンを配布中です。
初めての人でも、おなじみの人でも、だれでも使える10％引きクーポン。耳よりですね！
会計が10％オフになるクーポン配布中！
「どんデビュー割」は、会計が10％引きになるWEB限定クーポンです。ステーキのどん全62店舗で利用でき、公式サイトやSNSなどで配布されています。
利用方法は、会計時にクーポン画像を提示するだけ。
【クーポン概要】どんデビュー割
利用可能期間：11月30日まで
内容：会計より10％OFF
利用方法：会計時にクーポン画像を提示
配布媒体：X、公式サイト、PR TIMES、Instagramほか
対象店舗：ステーキのどん全62店舗
詳細URL：https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=1079
初めてじゃなくても使えます！
「どんデビュー割」という名称ですが、初めての人だけでなく、いつも利用している人も対象です。
お肉をガッツリ食べたいときに
ステーキのどんでは、ステーキやハンバーグなどの肉料理を提供。メインメニューにはライス・パン・スープバーが付き、ライスとパンはおかわり自由です。
せっかくならクーポンを使って、お得にお腹いっぱい楽しみたいです。
・終了日：2026年11月30日
（※文中の価格はすべて税込）
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