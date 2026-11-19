ステーキレストラン「ステーキのどん」は、11月30日まで「どんデビュー割」クーポンを配布中です。

初めての人でも、おなじみの人でも、だれでも使える10％引きクーポン。耳よりですね！

会計が10％オフになるクーポン配布中！

「どんデビュー割」は、会計が10％引きになるWEB限定クーポンです。ステーキのどん全62店舗で利用でき、公式サイトやSNSなどで配布されています。



利用方法は、会計時にクーポン画像を提示するだけ。



【クーポン概要】どんデビュー割

利用可能期間：11月30日まで

内容：会計より10％OFF

利用方法：会計時にクーポン画像を提示

配布媒体：X、公式サイト、PR TIMES、Instagramほか

対象店舗：ステーキのどん全62店舗

詳細URL：https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=1079

初めてじゃなくても使えます！

「どんデビュー割」という名称ですが、初めての人だけでなく、いつも利用している人も対象です。

お肉をガッツリ食べたいときに

ステーキのどんでは、ステーキやハンバーグなどの肉料理を提供。メインメニューにはライス・パン・スープバーが付き、ライスとパンはおかわり自由です。



せっかくならクーポンを使って、お得にお腹いっぱい楽しみたいです。



・終了日：2026年11月30日

（※文中の価格はすべて税込）