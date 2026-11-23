ローソンは本日11月23日から、「盛りすぎ！ソース焼そば」を発売します（一部エリアでは同日夕方頃から）。



従来品と比べて、麺の重量を約50％増量した商品。ジューシーでコクのある甘めのソースが特徴といいます。

▲盛りすぎ！ソース焼そば 559円（11月23日発売、一部エリアでは夕方ご頃から）

ローソンでは、価格を据え置いて具材や重量などを約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の一環として11月16日から順次展開しています。



「盛りすぎ！ソース焼そば」は第2週の商品。同じく11月23日からは、総重量を約50％増やした「盛りすぎ！バスチー」も登場。また、24日から「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」なども登場します。

▲盛りすぎ！Uchi Café バスチー‐バスク風チーズケーキ‐ 324円（11月23日夕方頃から発売）

▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり 203円（11月24日発売）

また、今回の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」では、味わいを約50％濃くした「濃すぎチャレンジ」も同時に実施。11月30日までの期間中は、「盛りすぎ」「濃すぎ」商品が店頭に並びます。



「盛りすぎ」「濃すぎ」も気になりますね（笑）！キャンペーンも今週いっぱいなので、ローソンに足を運んだらチェックしてみましょう！







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※価格は税込み表記です。