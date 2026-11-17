ローソンは本日11月17日から、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。
おなじみの「盛りすぎ」がまたまたスタート！ キター！
ローソン「盛りすぎ」本日スタート！
第1週目の商品をチェック
「超ハッピーすぎ！チャレンジ」では、お値段そのままで約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」と、味わいを約50％濃くした「濃すぎチャレンジ」を同時に開催。盛りすぎor濃すぎの商品を順次発売し、2週にわたって計24品を展開します。
さっそく、第1週目に登場する商品をチェックしていきましょう！（11月17日発売、一部商品は11月16日発売）
▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）（343円）
ポークランチョン、玉子焼、シーチキンマヨネーズを組み合わせたおにぎり。盛りすぎ商品では、ポークランチョンを50％以上増量。
▲盛りすぎ！だしポン酢仕立て オクラとめかぶのネバネバご飯（もち麦入りご飯）（697円）
だしとゆずポン酢で味付けしたご飯。今回、オクラ、めかぶ、とろろの量を従来品より約50％増量（11月16日発売）。
▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（311円）
たまごサラダとツナサラダを食パンでサンド。従来品と比較して、ツナサラダを約50％増量。
▲盛りすぎ！塩焼そば（559円）
従来品と比較して、麺重量を約50％増量した塩味の焼そば（11月16日発売）。
▲盛りすぎ！Uchi Café プレミアムロールケーキ（214円）
従来品と比較して総重量を約50％増量。北海道産生クリーム100％使用のクリームを楽しめるロールケーキです（11月16日発売）。
▲でからあげクン 夢のMIX味 6個入（288円）
レギュラー、レッド、チーズ、レモンにマヨキューブを加えた5種MIX味。従来品と比較して、からあげクンの総重量が約50％増量されています。
こちらは11月30日まで6個入りで販売されます。
▲濃すぎ 超特濃アップル 450ml（175円）
従来品の「アップル100％ 900ml」と比較して、約50％濃くした果汁100％ジュースです。
▲濃すぎ 超特濃グレープ 450ml（230円）
従来品の「グレープ100％ 450ml」と比較して、約50％濃くした果汁100％ジュースです。
▲濃すぎ 飲むおだし 270g（218円）
従来品の「飲むおだし」と比較して、だしの味わいを約50％濃厚に。鰹節、しいたけ、帆立、昆布、煮干し、焼きあごの6種類の素材を使用しています。
お菓子も日用品も盛りすぎ！
このほか、お菓子や日用品にも増量商品が登場します。
お菓子では「盛りすぎ！北海道産牛乳使用 鈴カステラ」（138円）、「盛りすぎ！ミニアスパラガス」（118円）、「盛りすぎ！国産さつま芋使用 さつま芋けんぴ」（130円）が、いずれも通常より50％増量。
日用品では「盛りすぎ！今治抗ウイルスミニタオル」（648円）が、通常の約25cm四方から約50cm四方になり、面積が約4倍に！
さらに「盛りすぎ！スパンレースマスク グレー」（328円）は、通常7枚入りのところ14枚入りに倍増。ロングタオルやヘアゴムも増量対象になっています。
来週も増量商品が登場！
注目の増量商品がどしどし。さらに「濃すぎ」も！ ローソンさん派手にやってくれています！
なお、11月24日からは第2週目の商品も登場するので、まだまだ目が離せませんね！
※価格は税込み表記です。
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