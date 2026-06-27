広さを求めるなら、グランカングーという選択肢

ミニバンを選ぶとき、多くの人が気にするのが「人が何人乗れるか」「荷物がどのくらい積めるか」という部分でしょう。ですが、ただ広いだけの車では物足りないという人もいるはず。そんな人にオススメしたいのが、フランスはルノーの「グランカングー」です。

人気モデル「カングー」をベースにした個性的なデザインはそのままに、ボディーを大きくして7人乗りと広い荷室を実現したモデルです。豪華さを競うミニバンとは違い、家族との移動や趣味の荷物運びなど、毎日の生活で使いやすい車に仕上がっています。

実際に見ると「これだけ積めるなら便利だ」と感じる広さがあり、普通のミニバンとは違う魅力があります。広さと使いやすさを重視する人には、かなり注目してほしい1台です。

カングーをさらに使いやすくした7人乗りモデル

グランカングーは、前述のとおり人気のカングーをベースにボディーサイズを拡大したモデルです。全長4910×全幅1860mmと大きめのボディーを持ち、室内には3列シートを採用しています。

乗車人数は7人で、2列目と3列目のシートは使い方に合わせてアレンジできます（取り外しも可）。荷物をたくさん積みたいときはシートを調整することで、広い荷室を作れるのが特徴です。

エンジンは1.3Lのガソリンターボエンジンを搭載し、トランスミッションは7速EDC（2つのクラッチを使って素早く変速する自動変速機）を組み合わせています。価格はグレードによって異なりますが429万円～。実用性を重視した輸入車として魅力的な存在です。