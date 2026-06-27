ニアジョイどらい部番外編
ミニバンのオラオラ顔に疲れた人へ。フランスの癒やし系、ルノー「グランカングー」という選択肢「グランカングー」という選択肢
広さを求めるなら、グランカングーという選択肢
ミニバンを選ぶとき、多くの人が気にするのが「人が何人乗れるか」「荷物がどのくらい積めるか」という部分でしょう。ですが、ただ広いだけの車では物足りないという人もいるはず。そんな人にオススメしたいのが、フランスはルノーの「グランカングー」です。
人気モデル「カングー」をベースにした個性的なデザインはそのままに、ボディーを大きくして7人乗りと広い荷室を実現したモデルです。豪華さを競うミニバンとは違い、家族との移動や趣味の荷物運びなど、毎日の生活で使いやすい車に仕上がっています。
実際に見ると「これだけ積めるなら便利だ」と感じる広さがあり、普通のミニバンとは違う魅力があります。広さと使いやすさを重視する人には、かなり注目してほしい1台です。
カングーをさらに使いやすくした7人乗りモデル
グランカングーは、前述のとおり人気のカングーをベースにボディーサイズを拡大したモデルです。全長4910×全幅1860mmと大きめのボディーを持ち、室内には3列シートを採用しています。
乗車人数は7人で、2列目と3列目のシートは使い方に合わせてアレンジできます（取り外しも可）。荷物をたくさん積みたいときはシートを調整することで、広い荷室を作れるのが特徴です。
エンジンは1.3Lのガソリンターボエンジンを搭載し、トランスミッションは7速EDC（2つのクラッチを使って素早く変速する自動変速機）を組み合わせています。価格はグレードによって異なりますが429万円～。実用性を重視した輸入車として魅力的な存在です。
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