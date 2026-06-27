前へ 1 2 3 4 次へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第655回

ニアジョイどらい部番外編

ミニバンのオラオラ顔に疲れた人へ。フランスの癒やし系、ルノー「グランカングー」という選択肢「グランカングー」という選択肢

文●スピーディー末岡　モデル●市原愛弓（@ichihara_ayumi_）、大西 葵（@onishi_aoi）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

広さを求めるなら、グランカングーという選択肢

　ミニバンを選ぶとき、多くの人が気にするのが「人が何人乗れるか」「荷物がどのくらい積めるか」という部分でしょう。ですが、ただ広いだけの車では物足りないという人もいるはず。そんな人にオススメしたいのが、フランスはルノーの「グランカングー」です。

　人気モデル「カングー」をベースにした個性的なデザインはそのままに、ボディーを大きくして7人乗りと広い荷室を実現したモデルです。豪華さを競うミニバンとは違い、家族との移動や趣味の荷物運びなど、毎日の生活で使いやすい車に仕上がっています。

　実際に見ると「これだけ積めるなら便利だ」と感じる広さがあり、普通のミニバンとは違う魅力があります。広さと使いやすさを重視する人には、かなり注目してほしい1台です。

カングーをさらに使いやすくした7人乗りモデル

　グランカングーは、前述のとおり人気のカングーをベースにボディーサイズを拡大したモデルです。全長4910×全幅1860mmと大きめのボディーを持ち、室内には3列シートを採用しています。

　乗車人数は7人で、2列目と3列目のシートは使い方に合わせてアレンジできます（取り外しも可）。荷物をたくさん積みたいときはシートを調整することで、広い荷室を作れるのが特徴です。

　エンジンは1.3Lのガソリンターボエンジンを搭載し、トランスミッションは7速EDC（2つのクラッチを使って素早く変速する自動変速機）を組み合わせています。価格はグレードによって異なりますが429万円～。実用性を重視した輸入車として魅力的な存在です。

前へ 1 2 3 4 次へ
car トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
02月
05月
09月
10月
11月
12月
2016年
07月
09月
11月