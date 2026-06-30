アフラック、438万人の個人情報漏えい　口座情報も一部流出

アフラック生命保険は6月30日、同社の契約者専用サイトなどのシステムが不正アクセスを受け、顧客の個人情報およそ483万人分などが流出したことを公表した。同日現在、本件に関わる情報の不正利用等は確認されていない。

流出したのは顧客の個人情報（氏名、生年月日、住所や保険料振替口座等）および代理店関連の個人情報（代理店代表者氏名など）。詳しい項目は以下のとおりだ。

●流出した情報の概要（2026年6月30日時点） ■顧客関連の個人情報 項目 ・氏名

・生年月日

・性別

・住所

・電話番号

・証券番号

・保障内容

・保険料振替口座（金融機関名／支店名／預金種類／口座番号／口座名義など）

など 流出件数 ・約483万人

※ うち、流出項目に保険料振替口座情報が含まれるケース：約23万人 ■代理店関連の個人情報 項目 ・代理店代表者氏名

・代理店住所

・代理店電話番号

など 流出件数 ・約4万店

原因については調査中。

同社は今後、対象の顧客等に順次案内文書を送付する方針だ。