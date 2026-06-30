アフラック、438万人の個人情報漏えい　口座情報も一部流出

アフラック生命保険は6月30日、同社の契約者専用サイトなどのシステムが不正アクセスを受け、顧客の個人情報およそ483万人分などが流出したことを公表した。同日現在、本件に関わる情報の不正利用等は確認されていない。
流出したのは顧客の個人情報（氏名、生年月日、住所や保険料振替口座等）および代理店関連の個人情報（代理店代表者氏名など）。詳しい項目は以下のとおりだ。
●流出した情報の概要（2026年6月30日時点）
■顧客関連の個人情報
項目
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・電話番号
・証券番号
・保障内容
・保険料振替口座（金融機関名／支店名／預金種類／口座番号／口座名義など）
など
流出件数
・約483万人
※ うち、流出項目に保険料振替口座情報が含まれるケース：約23万人
■代理店関連の個人情報
項目
・代理店代表者氏名
・代理店住所
・代理店電話番号
など
流出件数
・約4万店
原因については調査中。
同社は今後、対象の顧客等に順次案内文書を送付する方針だ。
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