「NSXでキャンプ」は実在した!? テールゲートに荷物を詰め込むスーパーカー・アウトドアの衝撃
夏から秋にかけてはアウトドアが楽しい季節。でも準備とか色々と面倒なんですよね。そこでオススメなのが車中泊です。SUPER GTで64号車を応援するModuloスマイル（レースアンバサダー）の2人に、Hondaのクルマで簡単キャンピングと車中泊体験をしてもらいました！
車中泊は無理だけどキャンプはOK！
Super-ONEでキャンピング（2名想定）
最初は「補助金マジック」で話題を集めた電気自動車「Super-ONE」。バックドアを開けてフリード用のテールゲートタープをつければ、それだけでアウトドアの気分満載です。
「このクルマ、車中泊できるの？」というと……。ごめんなさい、できません。ですが、後席を倒してラグを敷くだけでも十分すぎるほどの休憩スペースが生まれます。暑くなったらクルマの中でエアコンを、ということもできちゃいます。
車両からAC100Vの電源がとれますので、屋外でコダワリのコーヒーが楽しめます。もちろん荷室が広いですので、キャンプ用品の積み込みもラクラク。
ということで、テントの前で、昨年アメリカから上陸した話題のランディーズドーナツとともにカフェタイムとなりました。
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