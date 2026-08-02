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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第668回

「NSXでキャンプ」は実在した!? テールゲートに荷物を詰め込むスーパーカー・アウトドアの衝撃

文●栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

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　夏から秋にかけてはアウトドアが楽しい季節。でも準備とか色々と面倒なんですよね。そこでオススメなのが車中泊です。SUPER GTで64号車を応援するModuloスマイル（レースアンバサダー）の2人に、Hondaのクルマで簡単キャンピングと車中泊体験をしてもらいました！

池永百合さん@ikenaga_yuri

根岸しおり@negishio_lv

車中泊は無理だけどキャンプはOK！
Super-ONEでキャンピング（2名想定）

　最初は「補助金マジック」で話題を集めた電気自動車「Super-ONE」。バックドアを開けてフリード用のテールゲートタープをつければ、それだけでアウトドアの気分満載です。

　「このクルマ、車中泊できるの？」というと……。ごめんなさい、できません。ですが、後席を倒してラグを敷くだけでも十分すぎるほどの休憩スペースが生まれます。暑くなったらクルマの中でエアコンを、ということもできちゃいます。

　車両からAC100Vの電源がとれますので、屋外でコダワリのコーヒーが楽しめます。もちろん荷室が広いですので、キャンプ用品の積み込みもラクラク。

　ということで、テントの前で、昨年アメリカから上陸した話題のランディーズドーナツとともにカフェタイムとなりました。

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