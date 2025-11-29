あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第587回
死角ナシの万能SUV！ マイチェン版トヨタ「カローラ クロス」に乗ってわかった“しっとり快適”の正体
2025年11月29日 12時00分更新
トヨタのカローラクロスがマイナーチェンジ！ 今やカローラシリーズの屋台骨を支えるSUVを試乗してみました。結論から言えば「さすがカローラ、死角ナシ！」です。
精悍フェイスと絶妙サイズで
“ちょうどいいSUV”に進化
車両を目の前にして「おぉ、かなり精悍な顔つきになったなぁ」というのが最初の印象。SUVイメージを強調したという「マッドバス」という新色と相まって、より頼もしい印象を受けます。全長4455×全幅1825×全高1620mmというボディーサイズは、普段乗りに不満ナシ。居住性と日本における運転のしやすいベストな大きさといえそう。さすがトヨタです。
荷室のデキ栄えもよく、AC100Vが取り出せるので、移動中にノートパソコンを充電したいというニーズにも対応できます。後席背もたれを倒したとき、完全フルフラットにはならないのですが、段差部分で荷物が引っかからないよう工夫がなされているのがトヨタらしく、抜け目ありません。
全車ハイブリッド＋エクストラスノーで雪道も安心
今回のマイナーチェンジによって、全グレードをハイブリッド化。システム最高出力140PS（103kW）は、鋭い加速ではないものの、普段使いにおいて不満ゼロです。
そして、マイナーチェンジで見逃せないポイントが、四駆モデルに「エクストラスノー」というモードが用意されたこと。北国に住んでいる人はもちろん、「私をスキーに連れてって」とレジャーで雪道を走る人にもうれしい機能です。そういえば件の映画ではトヨタの四輪駆動車が大活躍していました。
室内はインパネが大幅にデザインが変わりました。わずかながら質感が向上したような気がします。さらに取材したZグレードでは、「クラウン」などの上位モデルと同じ12.3インチの液晶式メーターを装備。インフォテインメントディスプレイも10.5インチと大きく、いずれも見やすいという印象を受けました。
そのインフォテインメントディスプレイは、Apple CarPlayとAndroid AUTOに両対応。Appleはワイヤレス接続に対応していました。
この連載の記事
-
第586回
自動車今しか選べない“熱き”ガソリンSUV！マセラティ「グレカーレ」の真髄を体感する
-
第585回
自動車カッコいいワゴンは健在！ アウディの新型「A5 Avant」は流麗なデザインと広々ラゲッジでアウディらしさを継承する
-
第584回
自動車「VEZEL e:HEV RS」は後出しズルい！ と言いたくなるほどイイクルマだった
-
第583回
自動車採点方式が激変の2025年「日本カー・オブ・ザ・イヤー」最終決戦！ 10ベストカー試乗会レポ
-
第582回
自動車BMW「X2 M35i」はカジュアルさとBMWらしさが高次元にバランスした日本にピッタリなSUV
-
第581回
自動車フォルクスワーゲン「ゴルフ GTI」はオトナになったボーイズたちに勧めたいぜいたくな1台
-
第580回
自動車プジョーの新SUV「3008」はデザインでの購入者が大半！ リゾートホテルのような内装とクーペフォルムが牽引する
-
第579回
自動車新型「プレリュード」は今のHondaを凝縮したハイブリッドスポーツの前奏曲だ！
-
第578回
自動車クラウン・エステートで車中泊体験！ 「おもてなし」シートで過ごすぜいたくなドライブ体験
-
第577回
自動車アメ車のEV「キャデラック LYRIQ」に乗ってみた！522馬力モーターがもたらす超加速＆静粛性に感動
- この連載の一覧へ