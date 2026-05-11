これは大人も乗りたい！ ヤマハの四輪バギー「GRIZZLY 110」、国内向けに登場

ヤマハ、国内向けATV「GRIZZLY 110」を11月25日に発売
ヤマハ発動機販売は、ATV（四輪バギー）のユースモデル「GRIZZLY 110（グリズリー110）」を、11月25日から発売する。価格は60万5000円。受注生産モデルで、初回受注期間は5月11日から5月25日までとなる。
ATVは、北米を中心にレクリエーションやスポーツ走行、農業などの軽作業まで幅広く使われている乗り物だ。今回国内導入されるGRIZZLY 110は、10歳以上を対象とし、レクリエーションを中心に走行を楽しめるモデルとして位置づけられている。
112cm3エンジンとCVTで、扱いやすさを重視
GRIZZLY 110は、112cm3の空冷SOHC 4ストロークエンジンを搭載する。中低速トルクを重視した扱いやすい性能特性としており、FI（フューエルインジェクション）を採用することで高い始動性も備えた。
トランスミッションには、アクセル操作に集中しやすいCVT（Vベルト）自動無段変速機構を採用。さらに、工具不要でアクセスできるエアフィルターや、空冷ならではのシンプルな構造により、メンテナンス性にも配慮している。
大径タイヤと専用足回りでオフロード走行にも対応
足回りでは、フロント外径19インチ、リア外径18インチの大径タイヤを採用。オフロード走行を重視したATV専用タイヤを装備し、前後サスペンションとあわせて、軽快なハンドリングと走破性を実現しているという。
前後ブレーキには、制動力を確保しながら摩耗が少なく長寿命なドラム式を採用した。レクリエーション向けとはいえ、路面状況が一定ではないオフロードを走るための基本装備はしっかり押さえている。
大人も乗れる車格、出力調整や前後キャリアも装備
GRIZZLY 110はユースモデルながら、フットボードやハンドル幅などの乗車スペースを広めに設定し、日本人の成人でも快適に乗れる車格を実現しているという。10歳以上を対象としつつ、親子で楽しむ用途も想定しやすい設計といえる。
また、初心者の運転時にも出力調整がしやすいスロットルリミッターを備えるほか、リアドラムブレーキやリアスプロケットを保護するガードをリアアームに装着。さらに、5kgの積載が可能な前後キャリアも標準装備する。カラーはアーマー・グレー。
販売は全国のATV取扱店で実施され、購入についてはウェブサイト掲載のATV取扱店への問い合わせが案内されている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります