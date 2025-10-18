期待と不安が交錯する「電動化」の波

SDGs（持続可能な開発目標）という言葉を見ない日はない昨今。エコも杓子もカーボンニュートラルで、ポルシェも売れ筋のSUV「マカン」をEVに一本化しました。この電動化の流れは大看板である911にも波及。今春登場した992.2型の911 GTSに、「ハイブリッド」化したフラット6（水平対向6気筒エンジン）を搭載したというではありませんか。

911がハイブリッド化したと聞いて「ポルシェ終わったな」と思ったのは筆者だけではないでしょう。我々は伝統の水平対向6気筒エンジンの鼓動や息吹、そして力を味わいたいから911を求めるのであって、エコのためにモーターやらバッテリーなど余計なモノを搭載して欲しくないのです。

その一方で「最新のポルシェは最良のポルシェ」という言葉があるのも事実。期待と不安が入り混じりながら、パワートレインを見てみることにしましょう。

走りに特化した新開発のハイブリッドユニット

相変わらずリアハッチを開けても、エンジンを見ることはできません。ただ従来と違うのは2つのファンの中央に「3.0」や「4.0」といった排気量を示すバッジが「911」に変わっているということだけ。

それでは、911初となるハイブリッドユニットについて紹介しましょう。エンジンは新開発の3.6L 水平対向6気筒 シングルターボで、最高出力は485馬力／最大トルク58.1kgf・m。このエンジンと8段PDK（トランスミッション）の間に最高出力56馬力／最大トルク15.3kgf・mのモーターを介しているとのこと。

エンジンをモーターがアシストする、いわゆるマイルドハイブリッド形式ですが、エンジンとモーターの間にはクラッチを設けないため、モーターだけで走行することはできません。システム最高出力は541馬力／最大トルク62.2kgf・mで。この大パワーを後輪のみに伝えます。やっぱり911はリアエンジン／リアドライブで楽しみたいですね。

バッテリーは容量1.9kWh／重量27kgのリチウムイオン型で、以前フロントにあった12Vバッテリーの場所にマウント。12Vバッテリーはリアに移設されています。

「エコ」ではない！ 徹底したパフォーマンス向上のための電動化

電動化はこれに留まりません。まず、ターボチャージャーにモーターを取り付けて電動化。これによりレスポンス向上を達成。さらに補器類も電動化することで、エンジン高が110mm下がって低重心化に貢献しているようです。

つまりエコのためのハイブリッド化（電動化）ではなく、走りのための電動化と言えそうで一安心。実際、燃費は従来の911とあまり変わらず、街乗りと高速道路を合わせて6km/L程度でした。

ボディーサイズは全長4553×全幅1852×全高1297mmで、ホイールベースは2450mmと、先代に比べて全長がちょっと長くなった程度。見た目もパッと見た感じ、違いがわかりません。

ですが、フロントバンパーの両サイドにアクティブエアロフラップ、アンダーボディーには可変式のディフューザーを備えたほか、リアをみるとライトストリップとポルシェのロゴが一体化しています。と言われたところで、全然わかりません……。

筆者的に最初に気づいたのは大型のブレーキローター。「これが標準でついてくるとか、さすが2254万円！」と思ったところ、これが「ポルシェセラミックコンポジットブレーキ キャリパー／ハイグロスブラック塗装」というメーカーオプションで、お値段170万円！ 軽自動車1台が買える値段に驚かされますが、街乗りからバツグンのブレーキフィールとストッピングパワーが楽しめます。大パワーを感じたい人にはマストアイテムでしょう。