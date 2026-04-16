PASMOとSuica、5月16日から一部サービス停止　チャージや発売に影響

PASMO協議会とパスモ社は4月16日、PASMOエリアおよび首都圏と東北のSuica対応エリアで、2026年5月16日から5月17日にかけて、PASMOおよびSuicaの一部サービスを停止することを公表した。
システムの切り替えに伴う対応で、期間中、PASMOの発売やチャージ、PASMOおよびSuicaの再発行申し込みなどができなくなる。
対象となるサービスや時間帯などの概要は以下のとおり。期間中も交通機関の乗車や電子マネーの機能は通常通り利用可能だ。
システム切替に伴うICカード乗車券サービスの一部停止（概要）
●日程
A.2026年5月16日（21時〜終電）
B.2026年5月17日（終日）
※予備日：2026年5月30日および5月31日
●影響エリア
・PASMOエリア
・Suica利用可能エリア（首都圏／仙台／新潟／青森／盛岡／秋田）
●対象カード（一例）
・PASMO
・モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・クレジットカード一体型PASMO
・Suica 等
●一時停止するサービス
■Aの時間帯
Suica／PASMO／モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・紛失／障害再発行の申し込み（モバイルPASMO／Apple PayのPASMOは19時から受付停止）
・その他一部のサービス
PASMO／モバイルPASMO／Apple PayのPASMO
・新規発売（定期券／企画券を含む）
・残高のチャージ
・払いもどし（定期券を含む）
・紛失／障害再発行
PASMO
・履歴の印字
・紛失再発行後に発見されたカードのデポジット返却
Bの時間帯
PASMO
・紛失再発行（5月16日登録分）
・障害再発行（5月16日登録分）
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