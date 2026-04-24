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アマゾン、スマイルセール開催　4月30日から

2026年04月24日 12時05分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」特設ページ

「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」特設ページ

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　Amazon.co.jpでは4月30日9時から5月3日23時59分まで、「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を開催する。

　今回はゴールデンウィークにあわせて、アウトドアからおうち時間まで、さまざまな休日をサポートする商品を特別価格で提供。お買い得商品をゲットできる大チャンスだ！

Amazon スマイルSale ゴールデンウィークのページへ

　Amazon.co.jpの特設ページでは、セール対象商品の一部をすでに公開中。季節家電、PC周辺機器から食品まで、ついつい欲しくなってしまう商品が目白押しだ。

Image from Amazon.co.jp
Amazonベーシック 除湿機 コンプレッサー式 除湿量12L 4.5Lタンク 自動スイングルーバー 湿度設定30〜80% ホワイト
Image from Amazon.co.jp
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Image from Amazon.co.jp
パールライス 青森県産 白米 青天の霹靂 5kg 令和7年産

　物欲に負け、セール前にポチらないように気を付けたい。

　さらに今回のセールでも、Amazonポイントの還元率アップキャンペーンを開催。キャンペーンにエントリー後、所定の条件を満たすと、最大5000ポイント（期間限定）が還元される。

　エントリー期間は4月23日12時から5月3日23時59分まで。セール前でもエントリーできるので、早めに手続きを済ませておくのがオススメだ。

「ポイントアップキャンペーンエントリーページ」をチェック

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