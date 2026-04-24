アマゾン、スマイルセール開催　4月30日から

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpでは4月30日9時から5月3日23時59分まで、「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を開催する。

今回はゴールデンウィークにあわせて、アウトドアからおうち時間まで、さまざまな休日をサポートする商品を特別価格で提供。お買い得商品をゲットできる大チャンスだ！

Amazon.co.jpの特設ページでは、セール対象商品の一部をすでに公開中。季節家電、PC周辺機器から食品まで、ついつい欲しくなってしまう商品が目白押しだ。

物欲に負け、セール前にポチらないように気を付けたい。

さらに今回のセールでも、Amazonポイントの還元率アップキャンペーンを開催。キャンペーンにエントリー後、所定の条件を満たすと、最大5000ポイント（期間限定）が還元される。

エントリー期間は4月23日12時から5月3日23時59分まで。セール前でもエントリーできるので、早めに手続きを済ませておくのがオススメだ。