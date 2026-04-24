アマゾン、スマイルセール開催　4月30日から

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Amazon.co.jpでは4月30日9時から5月3日23時59分まで、「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を開催する。
今回はゴールデンウィークにあわせて、アウトドアからおうち時間まで、さまざまな休日をサポートする商品を特別価格で提供。お買い得商品をゲットできる大チャンスだ！
Amazon.co.jpの特設ページでは、セール対象商品の一部をすでに公開中。季節家電、PC周辺機器から食品まで、ついつい欲しくなってしまう商品が目白押しだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 除湿機 コンプレッサー式 除湿量12L 4.5Lタンク 自動スイングルーバー 湿度設定30〜80% ホワイト
|Image from Amazon.co.jp
|ベンキュージャパン BenQ アイケアモニター GW2490T (23.8インチ/フルHD/IPS/100Hz/輝度自動調整機能(B.I. Gen2)搭載/ブルーライト軽減プラス/フリッカーフリー/スピーカー付き(2W×2)/HDMI/DP/高さ調整・回転/家庭用ゲーム機)
|Image from Amazon.co.jp
|パールライス 青森県産 白米 青天の霹靂 5kg 令和7年産
物欲に負け、セール前にポチらないように気を付けたい。
さらに今回のセールでも、Amazonポイントの還元率アップキャンペーンを開催。キャンペーンにエントリー後、所定の条件を満たすと、最大5000ポイント（期間限定）が還元される。
エントリー期間は4月23日12時から5月3日23時59分まで。セール前でもエントリーできるので、早めに手続きを済ませておくのがオススメだ。
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