アップル「AirPods Pro 3」など10％オフに　アースデイプロモーション開始

アップルは4月16日、特定の条件を満たすと「AirPods」やアップル純正アクセサリーを10%割引で購入できる「2026アースデイプロモーション」の開催を公表した。期間は2026年4月16日から5月16日まで。

本キャンペーンは、同社直営の実店舗（Apple銀座／Apple心斎橋など）にリサイクル対象のデバイス（iPhoneなど）を持ち込み、同社のリサイクル制度に申し込むと、その場で対象商品を10%割引で購入できるというものだ。

リサイクル制度の仕組み上、利用できるのは成人年齢に達しているユーザーのみ。申し込みの際、顔写真付きの本人確認書類等の提示も必要となる。

対象デバイスなどの概要は、以下のとおり。