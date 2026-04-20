アップル「AirPods Pro 3」など10％オフに　アースデイプロモーション開始

アップルは4月16日、特定の条件を満たすと「AirPods」やアップル純正アクセサリーを10%割引で購入できる「2026アースデイプロモーション」の開催を公表した。期間は2026年4月16日から5月16日まで。
本キャンペーンは、同社直営の実店舗（Apple銀座／Apple心斎橋など）にリサイクル対象のデバイス（iPhoneなど）を持ち込み、同社のリサイクル制度に申し込むと、その場で対象商品を10%割引で購入できるというものだ。
リサイクル制度の仕組み上、利用できるのは成人年齢に達しているユーザーのみ。申し込みの際、顔写真付きの本人確認書類等の提示も必要となる。
対象デバイスなどの概要は、以下のとおり。
●「2026アースデイプロモーション」（概要）
■開催期間
・2026年4月16日〜5月16日
■対象店舗
・日本国内のアップル直営店（実店舗）
※ Appleオンラインストア、Apple Storeアプリ、電話窓口を利用した取引は、受取方法を問わずキャンペーン対象外
■割引適用の流れ
1.対象店舗に「リサイクル対象デバイス」を持ち込み、店員を通してアップルのリサイクル制度に申し込む
2. 1の手続きの完了後、その場で割引価格が適用されるデバイスを購入する
※ 1と2は同じ取引内で完了すること
※ 店員を介さない取引（Apple Storeアプリの「EasyPay」等）はキャンペーン対象外
■リサイクル対象デバイス
・iPhone
・iPad
・Mac
・Apple Watch
■割引価格が適用されるデバイス（一例）
・AirPods Pro 3
・AirPods 4（標準モデル／アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）
・AirTag（1個入／4個入）
・Apple Pencil
・Apple TV 4K
・Apple純正アダプタ 等
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