X、ホームに好きな話題を固定できる新機能「カスタムタイムライン」公開　75種類以上のトピックに対応

X（SNS）は4月22日、特定のトピックに対応した「カスタムタイムライン」機能を公開した。同日現在、iOS版アプリを利用し、同社の「Premium」プランを契約中のユーザーに早期アクセスを提供している。

「カスタムタイムライン」は政治、科学、テクノロジーなどのトピックに関するタイムラインを、Xアプリのホームタブにピン留めできる機能。選択可能なトピックは75種類以上で、いずれもGrokが投稿内容を理解し、ユーザーにあわせてパーソナライズされるという。

Ladies and gentlemen, today we're launching one of our biggest changes to 𝕏



Introducing Custom Timelines



This feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics, you can dive deep into your favorite niche on X.



It's powered by Grok's… pic.twitter.com/9jkIEXvubj — Nikita Bier (@nikitabier) April 21, 2026

Xアプリの上部にあるタイムラインの一覧から「追加＋」ボタンをタップし、追加したいトピックを選択することで利用可能。

Android版アプリについても、今後、本機能が実装される予定だ。