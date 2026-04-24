最大1万ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年5月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年5月開始分の参加自治体が追加されました。
還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●岩手県
北上市「がんばれ北上！PayPayを対象店舗で利用すると最大20％戻ってくるキャンペーン（第6弾）」
開催期間：2026年5月12日0時～5月31日23時59分
対象店舗：岩手県北上市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、北上市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：5000ポイント
・期間あたり：1万ポイント
関東
●群馬県
大泉町「大泉町のお店を応援！PayPayで最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年5月1日0時～5月31日23時59分
対象店舗：群馬県大泉町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、大泉町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：4000ポイント
●神奈川県
相模原市「“さがみはら”のお店を応援！おトクにお買いものキャンペーン」
開催期間：2026年5月20日0時～6月19日23時59分
対象店舗：神奈川県相模原市内のPayPay加盟店のうち、相模原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：
・中小企業：最大20％
・一部特定の店舗：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：2500ポイント
九州
●長崎県
諫早市「諫早市でPayPay！最大30％が戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年5月1日0時～5月31日23時59分
対象店舗：長崎県諫早市内のPayPay加盟店のうち、諫早市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：1万ポイント
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