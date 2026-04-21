篠原修司のアップルうわさ情報局 第2430回
カメラカバーがリーク
アップル「iPhone 18 Pro」4色展開か ワインレッド、ブルーも浮上
2026年04月21日 20時00分更新
アップルが2026年9月に発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」のカラーラインナップに関する情報がリークされた。著名リーカーのMajin氏が4月19日にXでリークした。
同氏は、iPhone 18 Proのカラーオプションに合わせて作られたとみられる4種類のカメラレンズ保護プレートの写真を公開。
写っているアルマイト加工されたアルミ製プレートには、それぞれブラック、シルバー、ワインレッド、ブルーのラベルが付けられている。なかなかに悩ましいラインナップだ。
ただし、これはiPhone 18 Proのパーツそのものではなく、あくまでもうわさによって作られたサードパーティー製のカメラカバーだという。そのため、このままの色合いが採用されるわけではない点には注意して欲しい。
ちなみに米メディアMacRumorsによると、「ブラック」は「ダークグレー」を指すとみられるとのことだ。
とは言えiPhone 18 Proのカラーラインナップはまだ開発段階のため、正式発表時には追加・削除されるカラーが出てくる可能性もあるだろう。
iphone 18 pro colors confirmed pic.twitter.com/UnQ2o4ZY1E— Majin (@MajinBuofficia) April 19, 2026
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