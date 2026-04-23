最大3万ポイント還元！d払い自治体キャンペーン 2026年5月開始分追加

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。2026年5月開始分の参加自治体が追加されました。
気になる還元率は最大100%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
近畿
●兵庫県
神戸市「神戸ストークスプレーオフ応援！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」
開催期間
・2026年5月1日～5月31日
内容
・キャンペーン期間中、キャンペーン対象店舗で「d払い」で支払いをしたユーザーを対象に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈
抽選内容（還元率）
・1等：最大100%ポイント還元
・2等：最大50%ポイント還元
・3等：最大10%ポイント還元
・4等：最大1%ポイント還元
還元上限
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント
中国
●島根県
松江市「まつえ土曜夜市参加店舗限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」
開催期間
・2026年5月23日～6月27日
内容
・キャンペーン期間中、キャンペーン対象店舗で「d払い」で支払ったユーザーを対象に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈
抽選内容（還元率）
・1等：最大100%ポイント還元
・2等：最大50%ポイント還元
・3等：最大10%ポイント還元
・4等：最大1%ポイント還元
還元上限
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント
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