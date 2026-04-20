山形市で個人情報50万件超が流出の可能性　委託先サーバーにサイバー攻撃

山形県山形市は4月17日、業務委託先（YCC）のファイルサーバーが4月2日にサイバー攻撃を受け、山形市が委託した業務に関連する個人情報（50万件超）が流出した可能性があることを公表した。

流出した可能性がある個人情報等は、以下のとおり。

●流出した可能性が個人情報（概要） ※ 件数には同一人物の重複を含む ■人事給与システム（約6000件） 2018（平成30）年度から2019（令和元）年度時点の以下のデータ ・氏名

・住所

・生年月日

・マイナンバー

・給料

・手当 等 ■健康情報システム（1867件） 2012（平成24）年6月時点の以下のデータ ・カナ氏名

・生年月日

・性別

・受診年月日 等 ■児童相談システム（2520件） 異動日が2023（令和5）年7月1日から7月31日までの以下のデータ ・カナ氏名

・漢字氏名

・現住所

・生年月日

・性別

・住民日 等 ■健康情報システム（約50万件） 2002（平成14）年から2025（令和7）年までの以下のデータ ・氏名

・住所

・電話番号

・保険者番号

・被保険者記号

・被保険者番号

・検診年月日 等

山形市では今後、本件の対象者を確定した上で、本人に連絡する方針だ。