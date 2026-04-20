山形市で個人情報50万件超が流出の可能性　委託先サーバーにサイバー攻撃

山形県山形市は4月17日、業務委託先（YCC）のファイルサーバーが4月2日にサイバー攻撃を受け、山形市が委託した業務に関連する個人情報（50万件超）が流出した可能性があることを公表した。
流出した可能性がある個人情報等は、以下のとおり。
●流出した可能性が個人情報（概要）
※ 件数には同一人物の重複を含む
■人事給与システム（約6000件）
2018（平成30）年度から2019（令和元）年度時点の以下のデータ
・氏名
・住所
・生年月日
・マイナンバー
・給料
・手当 等
■健康情報システム（1867件）
2012（平成24）年6月時点の以下のデータ
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・受診年月日 等
■児童相談システム（2520件）
異動日が2023（令和5）年7月1日から7月31日までの以下のデータ
・カナ氏名
・漢字氏名
・現住所
・生年月日
・性別
・住民日 等
■健康情報システム（約50万件）
2002（平成14）年から2025（令和7）年までの以下のデータ
・氏名
・住所
・電話番号
・保険者番号
・被保険者記号
・被保険者番号
・検診年月日 等
山形市では今後、本件の対象者を確定した上で、本人に連絡する方針だ。
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