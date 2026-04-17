ソフトバンク、無料で画像生成AIなど試せる「だれでもAI」提供開始

ソフトバンクは4月17日、簡単な操作でさまざまなAIサービスを体験できる「だれでもAI」を公開した。

「だれでもAI」は、アカウント作成やプロンプトの入力をすることなく、画像生成や音楽生成といったAIサービスを利用できるサービス。例えば、自身の写真をアニメやアイドル風に加工するタスクも、画像を選択するだけで簡単に体験できるという。

対象のAIサービスは以下のとおり。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーには「ソフトバンクユーザー向け特典」として、「だれでもAI」経由で各AIサービスを契約する際、割引や無料期間などの特典が提供される。

●「だれでもAI」の対象AIサービス（概要）

■AI 英会話スピークバディ

サービス内容：キャラクターとの対話で、気軽に楽しく学べる AI 英会話アプリ

ソフトバンクユーザー向け特典：12ヵ月プラン30％オフ

■Canva Pro

サービス内容：プロ品質のデザインを簡単に作成できるAI デザインツール

ソフトバンクユーザー向け特典：3ヵ月間無料

■CoeFont 通訳

サービス内容：自分の声を再現し多言語で伝えるAI通訳

ソフトバンクユーザー向け特典：120分間無料

■muute

サービス内容：AIが思考と感情を分析・フィードバックするジャーナリングアプリ

ソフトバンクユーザー向け特典：30日間無料

■Perplexity Pro

サービス内容：検索から相談へ。確かな「答え」に素早く導くAI回答エンジン

ソフトバンクユーザー向け特典：6ヵ月間無料

■Picsart

サービス内容：

・画像／動画編集のための高度な AI デザインプラットフォーム

・「だれでも AI」では背景変更、人物画像生成、オリジナル画像生成の体験が可能

ソフトバンクユーザー向け特典：30日間無料

■SOUNDRAW

サービス内容：

・著作権フリーの AI 音楽生成・作曲ツール

・「だれでもAI」で音楽生成の体験が可能

ソフトバンクユーザー向け特典：1ヵ月間無料

■XZ（クローゼット）

サービス内容：AIスタイリストが「持っている服」からコーディネートの提案をしてくれるファッションアプリ

ソフトバンクユーザー向け特典：2ヵ月間無料

■同時通訳-Kotoba Technologies

サービス内容：

・リアルタイム音声通訳

・「だれでも AI」でリアルタイム音声通訳の体験が可能

ソフトバンクユーザー向け特典：3ヵ月間月額 990 円

■ElevenLabs

サービス内容：自然で高品質な音声を生成できる AI 音声生成ツール

ソフトバンクユーザー向け特典：なし

同社は今後も、対象のAIサービスや体験可能な機能を順次拡充する予定だ。