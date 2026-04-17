訪日外国人向け「TOURIST PASMO」発表　日本を漢字るデザイン

PASMO協議会は4月17日、訪日外国人向けの交通系ICカード「TOURIST PASMO」を2026年5月に発売することを公表した。成田・羽田両空港の鉄道駅などで販売する。
「TOURIST PASMO」は、短期滞在の訪日外国人向けに、使用期間を限定して販売するカード型PASMO。2024年まで販売していた「PASMO PASSPORT」の実質的な後継といえる存在だ。
券面は中央の「旅」の字を中心に、春夏秋冬や「祭」「知」「色」「湯」など、日本の旅行や観光に関する漢字をちりばめたデザインを採用。使用後も日本土産として持ち帰ることができるという。
発売箇所や価格などの概要は以下のとおり。
●「TOURIST PASMO」概要
発売日：2026年5月（予定）
販売対象：主に訪日外国人旅行者（短期滞在者）
有効期間：発券日から28日間
販売箇所：成田空港や羽田空港の鉄道駅等（予定）
販売方法：販売箇所の窓口または自動券売機
販売価格：
・成田空港：2000円
・羽田空港：1000円／2000円／3000円／4000円／5000円／1万円
※販売価格と同額分のチャージ込
※預り金（デポジット）なし
その他：払い戻し不可
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