訪日外国人向け「TOURIST PASMO」発表　日本を漢字るデザイン

PASMO協議会は4月17日、訪日外国人向けの交通系ICカード「TOURIST PASMO」を2026年5月に発売することを公表した。成田・羽田両空港の鉄道駅などで販売する。

「TOURIST PASMO」は、短期滞在の訪日外国人向けに、使用期間を限定して販売するカード型PASMO。2024年まで販売していた「PASMO PASSPORT」の実質的な後継といえる存在だ。

券面は中央の「旅」の字を中心に、春夏秋冬や「祭」「知」「色」「湯」など、日本の旅行や観光に関する漢字をちりばめたデザインを採用。使用後も日本土産として持ち帰ることができるという。

発売箇所や価格などの概要は以下のとおり。