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ChatGPTの無料プランで障害発生

2026年04月22日 11時16分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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OpenAIの障害情報ページ

OpenAIの障害情報ページ

　OpenAIの「ChatGPT」で4月22日9時56分頃から、無料プランの一部ユーザーの会話関連機能に障害が発生。同日11時現在も継続中だ。

　同社は本件について、問題を調査中と説明している。

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