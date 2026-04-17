PayPayクレジット決済、分割・リボ払い可能に　一部オンライン加盟店で

PayPayは4月16日、一部のオンライン加盟店で、「PayPayクレジット」決済利用時に分割払い、リボ払いの選択が可能となったことを公表した。
すでに提供中の「あとから分割」や「スキップリボ」と異なり、買い物をする段階で分割やリボ払いを選べる点が強み。
4月16日時点では一部のオンライン加盟店のみの対応だが、同社は今後、オンライン、実店舗を問わず、利用可能な店舗を順次拡大する予定だ。
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PayPayは4月16日、一部のオンライン加盟店で、「PayPayクレジット」決済利用時に分割払い、リボ払いの選択が可能となったことを公表した。
すでに提供中の「あとから分割」や「スキップリボ」と異なり、買い物をする段階で分割やリボ払いを選べる点が強み。
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