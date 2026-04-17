メタ「Quest 3」2万円値上げ、10万円超える

メタは4月16日、「Meta Quest 3S」および「Meta Quest 3」の価格改定を公表した。4月19日より、最大で約2万円の値上げを実施する。
改定後の価格は以下のとおり。別売のアクセサリー類は現行価格を維持する。
●改定後の価格
・Meta Quest 3S（128GB）：5万9400円（1万1000円値上げ）
・Meta Quest 3S（256GB）：7万7000円（1万2100円値上げ）
・Meta Quest 3（512GB）：10万2300円（2万900円値上げ）
【「Meta Quest」価格改定のお知らせ】— Meta Quest Japan (@MetaQuestJapan) April 16, 2026
2026年4月19日（日本時間）より、メモリチップをはじめとしたハードウェアの製造コスト高騰に伴い、Meta Quest 3およびMeta Quest 3Sの価格を改定いたします。
改定後の価格（全て税込）：
Meta Quest 3S (128GB): 59,400円
Meta Quest 3S (256GB): 77,000円… pic.twitter.com/aPAkSSBKI8
同社は今回の改定について、メモリーチップを含む重要部品の価格高騰を受けた対応と説明している。
