アップル「iPhone 18 Pro」新色ディープレッド採用か　著名リーカーが報告

リーク画像の一部 Digital Chat Station | weibo

アップルが今年9月に発表するとうわさの「iPhone 18 Pro」には、新色としてディープレッド（深い赤）が採用される可能性が高いという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が4月13日にリークした。

同氏によると、ライバルのAndroid系スマートフォンメーカーが試作している次世代機のプロトタイプに同じ色が使われているのを確認したことから、アップルがディープレッドカラーをテスト中である可能性は高いとのことだ。

ディープレッドについては、今年2月に米メディアBloombergのMark Gurman記者が「アップルがiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Max向けにディープレッドの仕上げをテスト中だ」と伝えていた。今回のリークはこのうわさを補強するものかもしれない。

とは言え、このディープレッドがAndroid陣営がアップルの色計画を知って合わせにきているのか、それとも業界共通のトレンド予測の結果なのかは不明だ。

アップルもAndroid陣営もファッショントレンドを追跡し、世界的なカラー予測会社を参考にしていると考えられており、ディープレッドがトレンド色になっているのであれば、各社が独立して同じ色を採用する可能性もある。

一方でアンドロイド陣営がアップルのデザインをマネしてくるのはよく知られた話でもある。機種名は出さないが、つい先日もiPhone 17 Pro Maxにそっくりなスマホが出たばかりである。

はたして新色はディープレッドなのか？ それとも、別の色なのか？