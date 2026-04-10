パナソニックがリコール中の電気シェーバーで火災事故

消費者庁は4月10日、パナソニックがリコール中のシェーバーで、3月に充電中の火災事故が発生したことを明らかにした。
事故内容は、当該製品を他社製のUSBケーブルおよびACアダプターで充電した際、シェーバー本体とUSBケーブルの接続部が溶融したというもの。原因は調査中だが、本体とUSBケーブルの接続部がショートを起こし、その発熱で周辺の樹脂が溶けた可能性があるという。
パナソニックでは2025年5月より、今回事故を起こした製品を含む複数の製品で、加熱保護機能付きのUSBケーブルに交換するリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。
●リコール対象製品
■ラムダッシュ パームイン
品番：
・ES-PV6A
・ES-PV3A
製造期間：2023年7月1日～2024年5月9日
製造番号：230701～240509
■エントリーシェーバー3枚刃
品番：
・ES-RT4AU
・ES-RT1AU
製造期間：2023年3月1日〜2024年7月31日
製造番号：230301～240731
●問い合わせ先
■電話窓口
電話番号：0120-870-070
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者休日を除く）
■オンライン受付フォーム
URL：https://www.panasonic.com/jp/about/entry/2505/policy.html
受付時間：24時間
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