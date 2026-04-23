岩手県大槌町の山林火災、中継局延焼でテレビ・FMラジオ停止の可能性

NHK盛岡放送局、IBC岩手放送などは4月22日、岩手県大槌町で発生した山林火災が同町内のテレビ・FMラジオ中継局付近まで延焼していることを受け、今後、被災地を含む一部地域で放送が停止する可能性があることを明らかにした。

当該中継局はNHK、IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手が共同で使用する施設。放送停止となった場合、周辺自治体の最大約5700世帯に影響が出るとみられる。

ラジオ放送に関しては、大槌町からの放送が停止した場合も、周辺の地域から放送されている周波数に合わせることで引き続き受信が可能。上手く受信できない場合は、「らじるらじる」や「radiko」などのネット配信も利用できるが、被災地では一部キャリアで通信障害が発生しているため注意が必要だ。

●大槌町近隣地域のAM／FMラジオ放送周波数（参考） ※ 放送停止地域での受信を保証するものではありません ■AM NHK-AM ・846kHz（釜石）

・1323kHz（山田） IBC岩手放送 ・684kHz（大船渡など）

・1062kHz（釜石） ■FM IBC岩手放送 ・76.7MHz（山田）

・88.5MHz（釜石） エフエム岩手 ・79.2MHz（釜石）

・82.0MHz（山田）