最大1万5000円分お得！「PayPay商品券」2026年6月は甲府が熱い

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年6月受付開始分の自治体が追加されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
関東甲信越
●栃木県
高根沢町「高根沢町たんたんプレミアム商品券！最大4,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口
使用可能店舗：栃木県高根沢町内のPayPay加盟店のうち、栃木県高根沢町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：栃木県高根沢町に居住し、生年月日が2008年4月1日以前のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年6月1日10時〜6月30日23時59分
販売期間：2026年7月1日15時〜12月3日23時59分
利用期間：2026年7月1日15時〜12月4日23時59分
申込可能口数：最大2口／人
●山梨県
甲府市「がんばろう甲府！プレミアム付き商品券第4弾！最大15,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：1万円分／口
使用可能店舗：山梨県甲府市内のPayPay加盟店のうち、山梨県甲府市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：山梨県甲府市に居住するPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年6月1日0時〜6月24日23時59分
販売期間：2026年7月15日0時〜11月16日23時59分
利用期間：2026年7月15日0時〜11月16日23時59分
申込可能口数：最大3口／人
近畿
●大阪府
門真市「門真市プレミアム付デジタル商品券！最大5,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口
使用可能店舗：大阪府門真市内のPayPay加盟店のうち、大阪府門真市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：大阪府門真市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年6月29日10時〜8月31日23時59分
利用期間：2026年6月29日10時〜12月25日23時59分
申込可能口数：最大2口／人
●兵庫県
三木市「三木市プレミアム付デジタルお買い物券事業！最大12,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
使用可能店舗：兵庫県三木市内のPayPay加盟店のうち、兵庫県三木市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：兵庫県三木市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年6月1日10時〜6月30日23時59分
販売期間：2026年7月1日15時〜10月31日23時59分
利用期間：2026年7月1日15時〜10月31日23時59分
申込可能口数：最大8口／人
西脇市「にしわきPayプレミアム2026！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口
使用可能店舗：兵庫県西脇市内のPayPay加盟店のうち、兵庫県西脇市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：
・兵庫県西脇市に居住するPayPayユーザー（要本人確認）
※ 「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」の購入申込者を除く
販売方法：抽選制
申込期間：2026年6月1日0時〜6月30日23時59分
販売期間：2026年7月21日0時〜9月30日23時59分
利用期間：2026年7月21日0時 〜12月31日23時59分
申込可能口数：最大4口／人
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