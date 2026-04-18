アップル「折りたたみiPhone」の姿がリーク　iPhone 18 Proと並ぶダミー画像登場

リーク画像の一部 Xより

アップルが今年発売するとうわさのiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、そして折りたたみ式iPhoneの3機種のダミーモデルの画像がリークされた。著名リーカーのSonny Dickson氏が4月7日にXで公開した。

今回リークされたダミーモデルのうち、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxはダイナミックアイランドが小さくなっている以外は、前モデルとほぼ同じ見た目をしているように見える。

一方、折りたたみ式iPhoneは横長のブックスタイルと呼べる形状で、当たり前だがこれまでのiPhoneとは全く異なる新しいデザインが採用されている。

さらに、折りたたみ式iPhoneにはiPhone 18 Proにあるようなワイヤレス充電用のガラス部分がないように見える。ようするに本体背面とカメラ部分のあいだに境目がないことから、iPhone Airのように背面全体がガラスで作られている可能性が高いとみられている。

折りたたみ式iPhoneは画面を開いた状態で7.8インチの内側ディスプレー（アスペクト比4:3のiPadのような比率）、閉じた状態で5.5インチの外側ディスプレー、4.5mm厚の薄型チタニウムフレーム、折り目が目立ちにくい最高峰のディスプレー、指紋認証のTouch IDを備え、価格は約2000ドル（約32万円）からになると予測されている。

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、そして折りたたみ式iPhoneはいずれも今秋に発売される見込みだが、最近のうわさでは折りたたみ式iPhoneは発売が遅れる可能性もあるという話が出ているため、折りたたみ式が欲しい人は少しだけ待つことになるかもしれない。