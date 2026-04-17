シャオミ、タブレット値上げ　最大1万円、4月28日から

シャオミ（小米集团）は4月17日、Xiaomi Japan公式Xアカウントで、タブレット製品8機種の価格改定を公表した。改定は2026年4月28日より順次実施予定。最大1万円（市場想定価格）の値上げとなる。
対象製品と改定後の価格は以下のとおり。
●価格改定の対象製品と改定後の市場想定価格
・REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version（8GB／256GB）：5万1980円（2000円値上げ）
・REDMI Pad 2 Pro（8GB／256GB）：4万9980円（3000円値上げ）
・REDMI Pad 2 Pro（6GB／128GB）：4万2980円（3000円値上げ）
・REDMI Pad 2（8GB／256GB）：4万4980円（1万円値上げ）
・REDMI Pad 2（6GB／128GB）：3万8980円（9000円値上げ）
・REDMI Pad 2（4GB／128GB）：2万7980円（6000円値上げ）
・REDMI Pad 2 4G（4GB／128GB）：3万6980円（9000円値上げ）
・REDMI Pad 2 Play Bundle（4GB／128GB）：3万2980円（6000円値上げ）
同社は今回の価格改定について、AI需要の急増に伴う部材価格の上昇や、サプライチェーンコストの増加などによるものと説明している。
April 17, 2026
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