アップル「iPhone 18」デザインほぼ変わらず？　サイズ微調整の可能性も

画像はiPhone 17 Apple

アップルが開発中とうわさの新型iPhone 18のデザインは、現行モデルとほぼ変わらないという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーFixed Focus Digital氏が4月4日にリークした。

同氏によると、iPhone 18は外観のデザインに事実上の変更はなく、本体サイズがわずかに調整される可能性がある程度にとどまるとのこと。ディスプレーサイズはiPhone 17と同じ6.3インチが維持される見通しだ。

iPhone 18シリーズについては、ダイナミックアイランドが小型化されるといううわさがあるものの、全モデルかProモデルのみかで揺れている。このリークが本当であれば、Proモデルのみの可能性が高まったと言える。

本体サイズのわずかな調整がどのようなものかわからないが、場合によってはケースの流用ができない可能性が考えられるだろう。