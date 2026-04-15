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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第35回

【決定版】8～10万円！ お手頃ハイエンドスマホのベスト5【2026年4月版】

2026年04月15日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　常に使うスマホだから、「操作の快適さやカメラの性能にはこだわりたい」、でも「さすがに15万円、20万円は無理……」と考える人は多いはず。そこで最近増えてきたのが、8～10万円の「お手頃ハイエンドスマホ」というジャンルです。

　「ミドルハイ」とも呼ばれるこのクラス。「カメラや快適な操作感」は重要でも、「超こだわる」というほどではないという人にバッチリ合う製品がたくさんあるんです。

　使い勝手や性能は文句なしで、しかも比較的買いやすい。8～10万円の「お手頃ハイエンドスマホ」を選ぶポイントや編集部がおすすめするベスト5のスマホを紹介します。製品選びの参考にしてください！

お手頃ハイエンドスマホ

最高峰のスマホが15万円、20万円と高くなりすぎたこともあり、ハイエンドに準ずる性能を持ちつつ約10万円のスマホという新たなジャンルが生まれつつあります

【目次】

お手頃ハイエンドのスマホを選ぶポイント
　ポイント1：「基本性能」どのスマホも十分以上だが、容量は要チェック
　ポイント2：「カメラ性能」普段使いには文句なし　望遠レンズは欲しい？
　ポイント3：「デザイン」カラーやサイズ感にはこだわるべし

ASCII編集部が選ぶ「お手頃ハイエンドのスマホ」ベスト5
　グーグル「Pixel 10a」
　シャープ「AQUOS R10」
　シャオミ「Xiaomi 15T Pro」
　FCNT「arrows Alpha」
　シャオミ「POCO X8 Pro Max」

お手頃ハイエンドのスマホを選ぶポイント（1）「基本性能」どのスマホも十分以上だが、容量は要チェック

　8～10万円の「お手頃ハイエンド」のAndroidスマホでは、基本的にどの製品も普段使いに快適に使える性能を持っています。メモリーだって、8GB以上が当たり前ですから、たくさんアプリを入れても、動作がもっさりすることなんてまずありません。最新の動作が重いゲームをプレイするのも最高設定でないかぎりは不満が生じることはないでしょう。

　気にする点があるとすれば、ストレージの容量。現状では256GBモデルが中心で、後述のPixel 10aの安価なモデルは128GBです。動画やゲームを貯め込み始めると厳しくなる可能性もあるので確認が必要です。

お手頃ハイエンドスマホ

Antutuと呼ばれるベンチマークアプリで、150万点以上のスコアを出すモデルが中心です。これなら最新ゲームもまず不満なくプレイできます

お手頃ハイエンドのスマホを選ぶポイント（2）「カメラ性能」普段使いには文句なし　望遠レンズは欲しい？

　このクラスのスマホのカメラは、どの製品でも性能的にはバッチリです。さらにAQUOS R10やXiaomi 15T Proのようにライカとコラボしたカメラを搭載し、スマホとは思えないレベルの味のある写真を撮れる製品すら存在します。

お手頃ハイエンドスマホ

カメラ好きにはおなじみ、ライカとのコラボモデルを出しているメーカーも。実際にカメラ性能は高いです

　違いがあるとすれば、遠い場所を撮るのに便利な「望遠レンズ」を搭載しているかどうか。望遠レンズがない製品でも、デジタルでズームすることで遠くの被写体を撮影できますが、画質的にはどうしても見劣りします。高倍率の望遠撮影を頻繁にするのであれば確認したい項目です。

お手頃ハイエンドのスマホを選ぶポイント（3）「デザイン」カラーやサイズ感にはこだわるべし

　「“お手頃”ハイエンド」と言っても8～10万円は支払う買い物です。自分のお気に入りになれるかどうか、しっかり確認して選びたいです。そこで重要なのがデザイン。カラーもそうですし、サイズ感も自分に合うかどうか。大きすぎると感じるスマホはやっぱり操作がしにくいですし、画面が小さくて「文字が見にくい」では使いにくいです。店頭など試しての購入をオススメします。

お手頃ハイエンドスマホ

ハイエンドスマホは大型化の傾向が強まっていますが、日本のユーザー向けに比較的コンパクトな製品をリリースしているメーカーもあります

　次ページでは、編集部がおすすめするお手頃ハイエンドのスマホ5製品を紹介します！

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