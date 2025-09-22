最近の日本のスマートフォン市場では、海外メーカーの低価格・高性能モデルがさらに存在感を増す一方、日本メーカーの製品は「安心感はあるけれど、スペックやコスパで……」というイメージがあります。

しかし、今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は、その印象を大きく変えてくれました。数々の機能を詰め込んだうえで8万円台という優秀なコスパを実現する一方、日本のユーザーが求めるサイズ感や耐久性、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。

レノボ傘下となり、日本メーカー／海外メーカーの“いいとこ取り”が可能になったFCNTが送り出すハイスペック機は、同社の「シニア向けスマホのメーカー」というイメージを覆す1台に仕上がっています。

