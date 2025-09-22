あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第130回
FCNT「arrows Alpha」
日本メーカーと海外勢の良さが合体 あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた
2025年09月22日 17時00分更新
最近の日本のスマートフォン市場では、海外メーカーの低価格・高性能モデルがさらに存在感を増す一方、日本メーカーの製品は「安心感はあるけれど、スペックやコスパで……」というイメージがあります。
しかし、今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は、その印象を大きく変えてくれました。数々の機能を詰め込んだうえで8万円台という優秀なコスパを実現する一方、日本のユーザーが求めるサイズ感や耐久性、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。
レノボ傘下となり、日本メーカー／海外メーカーの“いいとこ取り”が可能になったFCNTが送り出すハイスペック機は、同社の「シニア向けスマホのメーカー」というイメージを覆す1台に仕上がっています。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）かなり高機能。でも、持ちやすい日本のユーザー向けサイズ
2）性能やコスパは海外メーカー並。Antutu 130万点台でカメラも優秀
3）日本メーカーならではの安心感と独自機能が満載
購入時に注意したい側面
1）デザインがやや無難な感あり。カラバリは白黒2色のみ
2）機能“盛り込み”すぎ？ ユーザーの使いこなしを考えれば選択も必要なはず
この連載の記事
-
第129回
デジタルあの人気ゲーミングキーボードに新色が出た！「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」
-
第128回
スマホこんなに小さくて65W 世界最小級の急速充電器NovaPort SOLOⅡ 65W1C
-
第127回
トピックスサウナで使えるスマートウォッチ！ サウナ好きが考えたありそうでなかった熱にも水にも強いSHOWDOWN１
-
第126回
PCパーツ【激安】6000円切りのラピッドトリガー採用のゲーミングキーボードが安すぎる【FUN60 Pro SP】
-
第125回
iPhone純正品の4割価格で超便利 操作性も十分OKなIPad用キーボード付きケース
-
第124回
スマホKindleみたいな白黒スマホ!? 寝る前の読書に最強デバイス【BOOX Palma 2】
-
第123回
トピックス配信の見切れ防止に！3300円で買える人の動きを自動追尾してくれるスマホスタンド
-
第122回
PCこの大画面・性能で15万円台は安いぞ！ 弱点が見当たらないBenQディスプレー【MOBIUZ EX381U】
-
第121回
PC小型こそロマン！Core Ultra 7 265＋RTX 5070搭載の究極ミニPC【MAGNUS ONE EU275070C】
-
第120回
家電ASCII【量販店で売上1位】 今ハンディ掃除機買うならもの凄い吸引力のコレで決まり【EVOPOWER DX】
- この連載の一覧へ