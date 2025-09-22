このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第130回

FCNT「arrows Alpha」

日本メーカーと海外勢の良さが合体　あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた

2025年09月22日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
arrows
arrows

　最近の日本のスマートフォン市場では、海外メーカーの低価格・高性能モデルがさらに存在感を増す一方、日本メーカーの製品は「安心感はあるけれど、スペックやコスパで……」というイメージがあります。

　しかし、今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は、その印象を大きく変えてくれました。数々の機能を詰め込んだうえで8万円台という優秀なコスパを実現する一方、日本のユーザーが求めるサイズ感や耐久性、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。

　レノボ傘下となり、日本メーカー／海外メーカーの“いいとこ取り”が可能になったFCNTが送り出すハイスペック機は、同社の「シニア向けスマホのメーカー」というイメージを覆す1台に仕上がっています。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

arrows Alphaのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット

1）かなり高機能。でも、持ちやすい日本のユーザー向けサイズ
2）性能やコスパは海外メーカー並。Antutu 130万点台でカメラも優秀
3）日本メーカーならではの安心感と独自機能が満載

購入時に注意したい側面
1）デザインがやや無難な感あり。カラバリは白黒2色のみ
2）機能“盛り込み”すぎ？ ユーザーの使いこなしを考えれば選択も必要なはず

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン