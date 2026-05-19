10万円を切るMacBook Neoも登場で、3シリーズに
【決定版】MacBookのおすすめベスト5【2026年5月版】
2026年05月19日 12時00分更新
性能の高さはもちろん、スタイルの美しさからも憧れの存在のMacBook。おなじみのAirとProに、10万円を切るNeoが加わり、さらに画面サイズやCPUでさまざまなモデルもあって、どれを買えばいいか悩む人もいるはず。
そこで本記事では、あらためてラインアップを整理。初めてMacを購入するという人を前提に、MacBookの選び方や編集部がおすすめする機種を紹介します。ぜひ参考にしてください！
【目次】
MacBookを選ぶポイント
ポイント1：基本はAirがオススメ！ 軽めの作業にNeo、プロはProも視野に
ポイント2：持ち運ぶならNeoかAir、自宅でメイン機としても使うならPro
ポイント3：今後値上がりの可能性も、今が完全な買い時
ASCII編集部が選ぶ「MacBook」ベスト5
13インチMacBook Air
MacBook Neo
15インチMacBook Air
M5搭載14インチMacBook Pro
M5 Pro／Max搭載16インチMacBook Pro
MacBookを選ぶポイント（1）「基本はAirがオススメ！ 軽めの作業にNeo、プロはProも視野に」
現在は「Neo」「Air」「Pro」の3シリーズが用意されているMacのノートパソコンですが、まずオススメしたいのが、真ん中の「Air」になります。
MacBook Airは18万4800円からと少し高くなりますが、16GBメモリ、512GB SSDを標準搭載。画像編集に動画編集、Officeアプリ、ウェブ閲覧など、幅広い操作に広く対応します。音楽制作や動画編集をプロとしてこなすといった用途でないかぎり、MacBook Proの性能は必要にはならないでしょう。
話題のMacBook Neoについては、10万円を切る価格が最大の特長。それでいてディスプレイ性能の高さやデザインの魅力は上位機譲りです。ただし、メモリの選択は8GBのみ。軽めの作業での利用が前提になります。
MacBookを選ぶポイント（2）「持ち運ぶならNeoかAir、自宅でメイン機としても使うならPro」
普段から持ち歩いて使いたいのであれば、ともに1.23kgの13インチMacBook AirまたはMacBook Neoが有力候補でしょう。MacBook Proは性能が高い分、重量も重いです。ただし、CPUファンが付いていて、連続的に負荷が掛かる場面でも性能を発揮できたり、外付けディスプレイをたくさん接続できるなどの強みもあります。自宅でメイン機としても使うのであれば、MacBook Proも検討したいところです。
MacBookを選ぶポイント（3）「今後値上がりの可能性も、今が完全な買い時」
MacBookは、今年3月にラインアップを一新。新シリーズのMacBook Neoのほか、M5搭載のMacBook Air、M5 Pro／Max搭載のMacBook Proと勢揃いしました。一方で気になるのが、AIブームから波及したメモリやSSDの高騰による今後の値上げ。
アップルは決算説明会の場で部材価格高騰の影響を受ける可能性を示唆したと報道されていますし、10万円を切るMacBook Neoは値上げが進むWindowsノートパソコンと比較すると、明らかにお買い得です。つまり、MacBookの価格は今後高くなることはあっても、安くなる可能性はまず考えられません。「今が完全な買い時」。これはほぼ間違いないです。
次ページでは、編集部がおすすめするMacBookを紹介します！
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