モバイルバッテリー級のバッテリーを搭載したスマホ

もちろんスマホとしての性能もバッチリです！

シャオミから登場した最新スマホ「POCO X8 Pro Max」。このスマホが、実はとんでもなくスゴいのです。なにがスゴイって、8500mAhという常識破りの大容量バッテリーに尽きます。今の一般的なスマホは5000mAhくらいですから、なんと約1.7倍！ 「電話とネットができるモバイルバッテリー」と言っても過言ではありません！

休日は1日中ゲームに没頭したい、動画をずっと見ていたい、外出先でバッテリー切れを気にしたくない。そんな若者たちに、これほど刺さるスマホはないでしょう。充電器やモバイルバッテリーを持ち歩くわずらわしさから解放され、ひたすら自分の好きなコンテンツに没頭できるのです。

「でも、バッテリーがでかいだけで性能はイマイチなんでしょ？」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。実はこのスマホ、ただスタミナがあるだけではなく、中身も第一線級に仕上がっています。

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