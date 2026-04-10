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シャオミ「POCO X8 Pro MAX」
モバイルバッテリーかと思ったらスマホかよ！ 8500mAhがスゴすぎるが、実際の性能はどうよ？
2026年04月10日 17時00分更新
モバイルバッテリー級のバッテリーを搭載したスマホ
もちろんスマホとしての性能もバッチリです！
シャオミから登場した最新スマホ「POCO X8 Pro Max」。このスマホが、実はとんでもなくスゴいのです。なにがスゴイって、8500mAhという常識破りの大容量バッテリーに尽きます。今の一般的なスマホは5000mAhくらいですから、なんと約1.7倍！ 「電話とネットができるモバイルバッテリー」と言っても過言ではありません！
休日は1日中ゲームに没頭したい、動画をずっと見ていたい、外出先でバッテリー切れを気にしたくない。そんな若者たちに、これほど刺さるスマホはないでしょう。充電器やモバイルバッテリーを持ち歩くわずらわしさから解放され、ひたすら自分の好きなコンテンツに没頭できるのです。
「でも、バッテリーがでかいだけで性能はイマイチなんでしょ？」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。実はこのスマホ、ただスタミナがあるだけではなく、中身も第一線級に仕上がっています。
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）8500mAhの超大容量なのに意外とスリム！
2）7万円台で買える驚異のコスパモンスター
3）防水防塵や指紋認証など、日常使いの細部も完璧
購入時に注意したいポイント
1）FeliCa（おサイフケータイ）は非対応
2）カメラ性能はそこそこ。望遠レンズもなし
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