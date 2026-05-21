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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第49回

【決定版】3万円以下のゲーミングキーボードおすすめベスト5【2026年5月版】

2026年05月21日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　ここに来て、進化が著しい「ゲーミングキーボード」。特に反射神経を争うFPSのようなゲームでは欠かせない装備になっています。

　ただ、製品数が非常に多く、「ラピトリ」「磁気スイッチ」と新しい用語も登場して、どれを選んだらいいかわからない人も多いはず。今回は3万円以下のゾーンで「これは！」というキーボードを選び方とともに紹介。ぜひ購入の参考にしてください！

キーボード

LEDで光るだけがゲーミングキーボードじゃありません！　最新スペックを搭載した3万円クラスのゲーミングキーボードの中から、おすすめの製品を紹介します

【目次】

3万円以下のゲーミングキーボードを選ぶポイント
　ポイント1：「打鍵感」特にスイッチ（軸）の選択が重要。最近は磁気スイッチが主流
　ポイント2：「ラピッドトリガー」いわゆる“ラピトリ”対応か否か
　ポイント3：「サイズ」ゲーマーにはテンキーレスが人気

編集部が選ぶ「3万円以下のゲーミングキーボード」のおすすめベスト5
　ロジクール「G515 RAPID TKL」
　東プレ「REALFORCE GX1」
　エレコム「VK720AL」
　Razer「Huntsman V3 Pro Mini JP」
　ASUS「ROG Falchion Ace HFX」

3万円以下のゲーミングキーボードを選ぶポイント（1）「打鍵感」特にスイッチ（軸）の選択が重要。最近は磁気スイッチが主流

　キーボードを選ぶ上で、一番気になるのは「打鍵感」でしょう。それを決めるのがキーキャップの下にあるスイッチ（軸）の部分です。

　以前は、ゲーミングキーボードと言えば、キーを押し込むと内部の金属の接点が接触して、オンになる「メカニカルスイッチ」が主流でしたが、最近では接点がなく、押し込んだ深さを磁気のセンサーで検知する「磁気スイッチ」が主流になっています。

キーボード

電気的な接点があるメカニカルスイッチも引き続き人気ですが、ゲーミングキーボードの主流は磁気スイッチに一歩譲った感があります

　磁気スイッチのメリットは、どの深さまで入力すればオンとするか（アクチュエーションポイント）をソフトウェアで設定できる点で、また後述するラピッドトリガーと呼ばれる機能にも対応する製品が多くなっています。

3万円以下のゲーミングキーボードを選ぶポイント（2）「ラピッドトリガー」いわゆる“ラピトリ”対応か否か

　ポイント1で、磁気スイッチの特徴として、アナログ的にキーが押された深さを検知できると書きましたが、この部分をさらに進化させることで、キーを戻し始めるとすぐにオフになると認識するようにしたのが「ラピッドトリガー」対応のキーボードです。

　これにより、特にFPSではキャラクターを素早く動かしたり、止めたりするなど、繊細な動きが可能になりました。今では一定レベル以上のゲーミングキーボードでは必須の機能という感があります。

3万円以下のゲーミングキーボードを選ぶポイント（3）「サイズ」ゲーマーにはテンキーレスが人気

　ゲームをプレイする際、マウスを操作するスペースを広く確保するために、小型キーボードを好むプレイヤーが多く、ゲーミングキーボードはテンキーレスタイプが主流です。

キーボード

65％キーボードではテンキーやファンクションキーはありませんが、カーソルキーやEnterキーの右側に一部操作系キーがあるので普段使いも比較的容易です

　さらに細かく見ていくと、テンキーがなくてファンクションキーはある75％、ファンクションキーやカーソルキーもない60％、カーソルキーやEnterの右に一部キーがある65％など、さまざまなタイプが存在しています。

　次ページでは、編集部がおすすめする3万円以下のゲーミングキーボード5製品を紹介します！

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