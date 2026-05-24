このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第50回

REALFORCEにHHKB、さらに1万円程度のお手頃モデルも

【決定版】仕事用高級キーボードのおすすめベスト5【2026年5月版】

2026年05月24日 13時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　1日のうちで使っている時間が圧倒的に長いPC周辺機器と言えばマウスとキーボード。特に仕事であればキーボードは重要です！　仕事の効率を上げたり、質を高めるためには2～3万円程度の投資は惜しまないようにしたいです。

　そこで今回は、テキスト入力の時間が長い人を前提に、「仕事用高級キーボード」をピックアップ。選び方のポイントともに、編集部が選ぶベスト5の製品を紹介！　購入時の参考にしてください！

キーボード

仕事で“使える”キーボード、紹介します！

【目次】

仕事用高級キーボードを選ぶポイント
　ポイント1：「打鍵感」軽快なタッチが打ち応えありか
　ポイント2：「サイズ」持ち運びしやすさを重視するかしないか
　ポイント3：「有線か無線か」ワイヤレス対応は自宅で使うのにも便利

ASCII編集部が選ぶ「仕事用高級キーボード」ベスト5
　東プレ「REALFORCE R4」
　PFU「HHKB Studio」
　Keychron「Keychron C3 Pro」
　東プレ「REALFORCE R3S」
　ロジクール「MX KEYS mini」

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（1）「打鍵感」軽快なタッチが打ち応えありか

　これは完全に個人の好みになりますが、高級キーボードを使う理由として「指に優しい軽快なタッチで疲れにくい」「打ちごたえがあって、打っていて楽しい」かで、実際に選ぶ製品が大きく分かれます。

　前者の代表格が“フェザータッチ”という形容でも知られる、静電容量無接点スイッチを採用した東プレ「REALFORCE」シリーズ。後者は各種のメカニカルキーボードがあります。前者の製品は使い慣れていないユーザーにとっては「軽すぎる」印象を持ちますが、慣れてくると評価が一変することがよくあります。

キーボード

静電容量無接点方式は物理的な接点がないことで耐久性と打ち心地に優れています

　一方、メカニカルキーボードは比較的安価でも打ち心地に優れた製品がありますが、どうしても打鍵音はある程度発生します。もし、職場などで使うつもりであれば配慮が必要になってくるでしょう。

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（2）「サイズ」持ち運びしやすさを重視するかしないか

　自宅や会社といった決まった場所以外で作業することが多い人にとっては、お気に入りのキーボードを持ち運びたいという需要も存在します（会社にあまり私物を置けないという人もいるかも）。その際に問題となるのが当然ながら重量。ノートパソコンとは別に、1kgオーバーのキーボードを持ち運ぶのは大変ですからね。

キーボード

持ち運びを重視した高級キーボードを持っていれば、さまざまな場面で自分の慣れた入力環境を実現できます

　キーボードのサイズについても、テンキーの有り無しに加え、さらにカーソルキー部分やファンクションキーを減らしたコンパクトタイプもあります。

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（3）「有線か無線か」ワイヤレス対応は自宅で使うのにも便利

　接続方式も要チェックです。自宅または会社に据え置いて使うのであれば有線でも問題ないでしょうが、複数台のPCに接続する、頻繁にデスクのレイアウトを変更したいという場合にはワイヤレス対応だとなにかと便利です

　無線の規格は、今ではBluetoothが主流ですが、専用のUSBドングルに対応したものもあります。ドングルタイプだと、ドングルを差し替えれば他のマシンでもすぐに使えるようになるので、これはこれでメリットがあります。

キーボード

Bluetooth対応キーボードでは、複数台のPCと同時にペアリングして、ショートカットキー操作で簡単に切り替えられる機能を持っているのが一般的です

　次ページでは、編集部がおすすめする仕事用高級キーボード5製品を紹介します！

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥52,900
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥119,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,303
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,490
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン