「今のスマートフォンは高すぎる」「10万円、20万円もするなんておかしい」……それは一面では正しいですが、実際にはお手頃価格でもほぼ申し分ない性能のスマホはたくさんあるんです！

使い勝手や性能も十分で、しかも安い。4～8万円の「ミドルクラス」のスマホを選ぶ際のポイントやASCII編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ参考にしてください！

ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（1）「4～8万円と結構幅があるので必要な性能を確認」

ミドルクラスと一言で言っても、4～8万円前後と価格帯は案外バラバラ。でも、4万円以下のクラスのスマホ（エントリークラス）と比べると性能はハッキリと上です。SNS、動画視聴、軽めのゲームといった用途であれば、どれを選んでも不満に感じることはほぼないでしょう。ただし、カメラにこだわりがあったり、本格的なゲームをプレイしたいといった目的がある場合は、ミドルクラスの中でも上位級の製品がオススメとなります。

ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（2）「おサイフケータイ（FeliCa）や防水対応」

ミドルクラスのスマホの多くは、おサイフケータイ（FeliCa）や防水といった日本のユーザーが求める機能を搭載している製品が大半です。ただし、一部の海外メーカー製端末では対応していないものもあります。自分が必要としている機能がしっかり含まれているか、購入前に確認しましょう。

ミドルクラスのスマホを選ぶポイント（3）「カメラ性能は基本十分 こだわることも可」

ミドルクラスのスマホになると、カメラ性能は一定水準以上あるものが大半です。SNSに写真をアップしたり、家族で共有するなど、大きなこだわりなく使うのであれば、ほぼ確実に満足できるでしょう。

ただし、以前から写真が趣味で色々なシーンで撮影がしたい、望遠でも綺麗な写真を残したい……といったこだわりがあるのであれば、製品選びは重要になってきます。ミドルクラスでも、そうしたユーザーに応えられるだけの性能を持つカメラを搭載した端末は増えているので、しっかりチェックしましょう。

次ページでは、ASCII編集部がおすすめするミドルクラスのスマホ5製品を紹介します！