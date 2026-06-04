【決定版】iPadのおすすめベスト5【2026年6月版】
2026年06月04日 12時00分更新
快適に動いて、アプリがたくさんあって、ペンでもいろいろ使えるタブレットなら、やっぱり「iPad」です！ ただし、一言でiPadと言っても、サイズ違いを含めると6モデルもあります。なんとiPhone以上の選択肢の多さ！
そこで本記事ではiPadの選び方のポイントとともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。iPadの購入を考えている人はまず本記事を読んで参考にしてください！
【目次】
iPadを選ぶポイント
ポイント1：基本は「iPad」を選べば問題なし
ポイント2：iPhoneユーザーならWi-Fi版でOK
ポイント3：ペンは別売り 互換品なら安上がり
ASCII編集部が選ぶ「iPad」のおすすめベスト5
iPad (A16)
11インチiPad Air
13インチiPad Air
iPad mini
iPad Pro
iPadを選ぶポイント（1）基本は「iPad」を選べば問題なし
最初から結論になってしまいますが、自宅で映像や電子書籍を楽しむという目的が中心の場合は、5万円台から購入できる一番安い通常モデルの「iPad」で文句なしです！
ペン（Apple Pencil）を使って本格的なイラストを描いたり、キーボードを組み合わせてMacのように使ったり、動画編集といった本格的な作業をする場合は、上位モデルを選ぶべきケースもありますが、逆に言えばそうした使い方を考えていないのであれば、安価なiPadでも十分以上の性能を持っています。
iPadを選ぶポイント（2）iPhoneユーザーならWi-Fi版でOK
iPadには、インターネットに繋ぐための通信機能が無線LANだけの「Wi-Fi版」と、スマホと同じく携帯キャリアのネットワークに接続できる「Wi-Fi＋Cellular版」の2タイプが用意されています。
iPadを外に持ち出すなら、どこでもすぐにインターネットが使えるWi-Fi＋Cellular版が便利です。しかし、iPhoneとの組み合わせなら「テザリング」機能が自動でオンになるので（iPhone経由でネットに接続）、Wi-Fi版でも余計な操作なしでネットに繋げられます。つまりiPhoneユーザーならWi-Fi版で十分です。
iPadを選ぶポイント（3）ペンは別売り 互換品なら安上がり
現在のiPadは全モデルでApple Pencilに対応しており、滑らかなペン操作が可能です。ただし、このApple Pencilは別売りで、純正品だと一番安価な「Apple Pencil USB-C」でも1万3800円と結構な価格です。ペン操作がしたい！ という人はこの分の予算も計算しておく必要があります。
一方で、Amazonなどでは2000円程度の安価な互換品も多数販売されています。筆圧検知に非対応など機能的には見劣りしますが、イラストを描くのではなく、メモ取り中心なら互換品でも十分に役立つので検討に値します。
次ページでは、編集部がおすすめするiPad5製品を紹介します！
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