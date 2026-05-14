【決定版】コスパで選ぶiPhoneのおすすめベスト5【2026年5月版】
2026年05月14日 12時00分更新
GW終了とともに携帯業界の春商戦は一段落。でも、秋の新機種に向けて、安く売られることも多くなってくるiPhoneを買い替えるという人もいるかも。ところが、一言で「iPhone」と言っても、最新モデルも1世代前のモデルもあって、どれを買えばいいかちょっと悩んでしまいます。
そこで今回は“コスパ”という視点に絞って、iPhoneの選び方や編集部がおすすめする機種を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！
【目次】
コスパで選ぶiPhoneの選び方ポイント
ポイント1：今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い
ポイント2：ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎
ポイント3：iPhoneは買取価格も意識したい
ASCII編集部が選ぶ「コスパで選ぶiPhone」ベスト5
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone 16
iPhone 17 Pro Max
中古のiPhone
コスパで選ぶiPhoneのポイント（1）「今売られているiPhoneはどれも十分に性能は高い」
選び方と言いながら、いきなり「どれでもいい」というのは矛盾に感じるかもしれませんが、今売られているiPhoneは「どれも十分に性能が高い」のは知っておきたい知識と言えます。
もちろん「カメラに徹底的にこだわりたい！」のであれば、最新のiPhone 17 ProかPro Maxが断然推し！……なのですが、そうでないなら「価格と見た目」で決めても、そこまで大きな違いはありません。ただし、最新のiPhone 17とiPhone 16のように世代が異なるモデルでは、詳しく見ていけば性能差は確実にあります。
コスパで選ぶiPhoneのポイント（2）「ProMotion対応だとスクロールがヌルヌルなので◎」
ポイント（1）で、iPhone 17とiPhone 16には性能差があると書きましたが、その一番大きい部分が「ProMotion」の有り無しです。
まず、1秒間に画面を書き換える回数を表わす「リフレッシュレート」という数字があります。この数字が多いほど、SNSのアプリで画面を上下スクロールさせたときに動きが滑らかになります。この数字が120HzなのがProMotionに対応したiPhone 17で、60Hz止まりなのが非対応のiPhone 16。使い比べるとスクロール時の「ヌルヌル度」に明白な差があります。
ProMotionは1度体験してしまうと「元には戻れない」という人は多く、iPhone 16まではカメラにそんなにこだわりがないのに、以前からProMotion対応のProモデルをあえて選ぶ人がたくさんいたほどです。
コスパで選ぶiPhoneのポイント（3）「大事に使うなら下取り価格も意識」
世界中で高い人気のiPhoneは、中古品でもAndroidスマホのようには価格が大きく下がらず、高値がキープされます。そのため、大事に使ったキレイなiPhoneは比較的高額で買い取ってもらえます（特に中古専門店）。コスパでiPhoneを選ぶ、特にケースに入れて大事に使うのであれば、この「リセールバリュー」を意識すると、トータルでの支出をグッと抑えられます。
次ページでは、編集部がおすすめするコスパで選んだiPhoneを紹介します！
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